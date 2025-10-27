Видео
Главная Новости дня В США стартовал Седьмой Украинский Саммит Действия — детали

В США стартовал Седьмой Украинский Саммит Действия — детали

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 22:57
обновлено: 22:57
Седьмой Украинский Саммит Действия в Вашингтоне – какие ключевые темы
Седьмой Украинский Саммит Действия. Фото: Tatiana Bessmertnaya

В Вашингтоне начался Седьмой Украинский Саммит Действия (Ukraine Action Summit). Речь идет о самом большом собрании сторонников Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Седьмой Украинский Саммит Действия

Саммит объединяет ветеранов, руководителей неприбыльных организаций, представителей религиозных сообществ и обычных американцев, поддерживающих борьбу украинского народа за свободу и справедливость.

Сьомий Український Саміт Дії
Седьмой Украинский Саммит Действия. Фото: Tatiana Bessmertnaya

В течение пяти дней делегаты из всех штатов США будут приобщаться к панельным обсуждениям, тренингам и встречам в Капитолии, чтобы выступать за дальнейшую поддержку Украины.

Сьомий Український Саміт Дії у США
Саммит в США. Фото: Tatiana Bessmertnaya

"Осенний Украинский Саммит Действия является и форумом для обучения и развития сообщества, и платформой для непосредственной адвокации. Активисты, волонтеры и лидеры общин со всей страны объединятся, чтобы учиться у экспертов, делиться собственными историями и формировать партнерства, которые будут продолжаться. В то же время они донесут эти знания до Капитолийского холма, чтобы голоса американцев, которые поддерживают Украину, были услышаны там, где это имеет важнейшее значение", — отметила председатель правления American Coalition for Ukraine.

Сьомий Український Саміт Дії у Вашингтоні
Участники саммита. Фото: Tatiana Bessmertnaya
Сьомий Український Саміт Дії
Седьмой Украинский Саммит Действия в США. Фото: Tatiana Bessmertnaya

Ключевыми темами Седьмого Украинского Саммита Действия определили:

  • привлечение России к ответственности;
  • усиление санкционного давления;
  • возвращение незаконно вывезенных украинских детей;
  • обеспечение гарантий безопасности для Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, о чем разговаривал с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Также недавно лидер США в очередной раз призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
