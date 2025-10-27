Седьмой Украинский Саммит Действия в Вашингтоне – какие ключевые темы

Седьмой Украинский Саммит Действия. Фото: Tatiana Bessmertnaya

В Вашингтоне начался Седьмой Украинский Саммит Действия (Ukraine Action Summit). Речь идет о самом большом собрании сторонников Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Седьмой Украинский Саммит Действия

Саммит объединяет ветеранов, руководителей неприбыльных организаций, представителей религиозных сообществ и обычных американцев, поддерживающих борьбу украинского народа за свободу и справедливость.

Седьмой Украинский Саммит Действия. Фото: Tatiana Bessmertnaya

В течение пяти дней делегаты из всех штатов США будут приобщаться к панельным обсуждениям, тренингам и встречам в Капитолии, чтобы выступать за дальнейшую поддержку Украины.

Саммит в США. Фото: Tatiana Bessmertnaya

"Осенний Украинский Саммит Действия является и форумом для обучения и развития сообщества, и платформой для непосредственной адвокации. Активисты, волонтеры и лидеры общин со всей страны объединятся, чтобы учиться у экспертов, делиться собственными историями и формировать партнерства, которые будут продолжаться. В то же время они донесут эти знания до Капитолийского холма, чтобы голоса американцев, которые поддерживают Украину, были услышаны там, где это имеет важнейшее значение", — отметила председатель правления American Coalition for Ukraine.

Участники саммита. Фото: Tatiana Bessmertnaya

Седьмой Украинский Саммит Действия в США. Фото: Tatiana Bessmertnaya

Ключевыми темами Седьмого Украинского Саммита Действия определили:

привлечение России к ответственности;

усиление санкционного давления;

возвращение незаконно вывезенных украинских детей;

обеспечение гарантий безопасности для Украины.

