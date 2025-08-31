Видео
Главная Новости дня Масштабные сокращения в "Голос Америки" — решение Трампа

Масштабные сокращения в "Голос Америки" — решение Трампа

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 13:12
Трамп сократит 500 рабочих мест в "Голос Америки"
Дональд Трамп. Фото: WHYY

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о масштабном сокращении более 500 рабочих мест в "Голосе Америки" и других подконтрольных правительству вещателях. Это решение вызвало дискуссии о будущем этих медиа и может обострить судебные процессы, которые уже продолжаются.

Об этом сообщает CBS.

Читайте также:

Масштабные сокращения и реакция на них

Сокращение объявила исполняющая обязанности генерального директора Агентства США по глобальным медиа Кари Лейк. Она пояснила, что этот шаг является частью плана президента по оптимизации работы федеральных агентств и уменьшению бюрократии. Объявление прозвучало через день после того, как судья запретил увольнять директора "Голоса Америки" Майкла Абрамовица.

"Мы проводим это сокращение по указанию президента, чтобы помочь уменьшить федеральную бюрократию, улучшить работу агентств и сэкономить американцам больше их тяжело заработанных денег. USAGM будет продолжать выполнять свою миссию и, вероятно, станет более эффективным после этих изменений", — заявила Кари Лейк.

Группа сотрудников, которые обратились в суд, предупреждают, что сотни их коллег останутся без зарплаты и льгот уже через 30 дней. Они считают действия руководства незаконными и призывают к детальной проверке планов сокращения. По их словам, они хотят публичного расследования, чтобы выяснить, соответствует ли процедура требованиям Конгресса.

"Мы считаем постоянные нападки Лейк на наше агентство отвратительными. Мы ждем ее показаний, чтобы выяснить, был ли ее план ликвидации "Голоса Америки" реализован с соблюдением требований закона. До сих пор мы не видели никаких доказательств этого", — говорится в заявлении сотрудников.

"Голос Америки" является одним из ключевых международных вещателей США, созданных еще во время Второй мировой войны для информирования мира. За десятилетия своего существования он сталкивался с попытками подавления сигнала со стороны нацистов, советских и китайских коммунистов, а также авторитарных режимов в Северной Корее и Иране.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести трехсторонние переговоры с участием Украины и России.

Ранее мы также информировали, что Дональд Трамп на время исчез из публичного пространства, что вызвало волну слухов среди американцев о вероятной смерти президента. Впоследствии эти предположения были опровергнуты.

США Дональд Трамп СМИ медиа радио
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
