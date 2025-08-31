Трамп скоротить 500 робочих місць у "Голос Америки"

Дональд Трамп. Фото: WHYY

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масштабне скорочення понад 500 робочих місць у "Голосі Америки" та інших підконтрольних уряду мовниках. Це рішення викликало дискусії про майбутнє цих медіа і може загострити судові процеси, що вже тривають.

Про це повідомляє CBS.

Масштабні скорочення та реакція на них

Скорочення оголосила виконуюча обов’язки генерального директора Агентства США з глобальних медіа Карі Лейк. Вона пояснила, що цей крок є частиною плану президента щодо оптимізації роботи федеральних агентств і зменшення бюрократії. Оголошення пролунало через день після того, як суддя заборонив звільняти директора "Голосу Америки" Майкла Абрамовіца.

"Ми проводимо це скорочення за вказівкою президента, щоб допомогти зменшити федеральну бюрократію, покращити роботу агентств та заощадити американцям більше їхніх важко зароблених грошей. USAGM продовжуватиме виконувати свою місію й, імовірно, стане ефективнішим після цих змін", — заявила Карі Лейк.

Група співробітників, які звернулися до суду, попереджають, що сотні їхніх колег залишаться без зарплати й пільг вже через 30 днів. Вони вважають дії керівництва незаконними і закликають до детальної перевірки планів скорочення. За їхніми словами, вони прагнуть публічного розслідування, щоб з’ясувати, чи відповідає процедура вимогам Конгресу.

"Ми вважаємо постійні нападки Лейк на наше агентство огидними. Ми чекаємо на її свідчення, щоб з’ясувати, чи був її план ліквідації "Голосу Америки" реалізований із дотриманням вимог закону. Досі ми не бачили жодних доказів цього", — йдеться в заяві співробітників.

"Голос Америки" є одним із ключових міжнародних мовників США, створених ще під час Другої світової війни для інформування світу. За десятиліття свого існування він стикався зі спробами придушення сигналу з боку нацистів, радянських і китайських комуністів, а також авторитарних режимів у Північній Кореї та Ірані.

