Головна Новини дня Трамп раптово зник із простору — що припускають в мережі

Трамп раптово зник із простору — що припускають в мережі

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 17:32
Трамп зник з інформаційного простору — у мережі припустили смерть
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раптово зник з інформаційного простору. Американці почали публікувати безліч дописів про можливу смерть. Однак чутки не справдилися, оскільки президента помітили, коли він пішов грати у гольф.

Про це повідомляє NDTV World у суботу, 30 серпня.

Читайте також:

Дональд Трамп "зник"

Дописи з фразою "Трамп мертвий" заполонили соцмережі. Вони змусили цифровий світ шукати підтвердження.

Фраза стала "вірусною" після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про готовність змінити Трампа на посаді, якщо станеться трагедія.

Крім того, у липні Білий дім заявив, що у лідера США хронічна венозна недостатність — захворювання вен, яке викликає набряк ніг.

Востаннє американський президент зʼявлявся перед камерами у вівторок, 26 серпня. Тоді відбулося засідання з міністрами. 

Також журналісти помітили, що на руці Трампа зʼявився синець, які він намагається приховати.

Синець на руці Трампа
Пляма на руці Трампа. Фото: Reuters
Дональд Трамп
Тональний крем на руці Дональда Трампа. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трампа
Дональд Трамп. Фото: соцмережі

Трамп повернувся

Сьогодні журналісти помітили Трампа у Національному гольф-клубі у Вірджинії.

Таким чином, чутки розвіялися.

Дональд Трамп на гольфі
Лідер США. Фото: REUTERS

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив про готовність замінити Трампа на посаді. За його словами, це станеться, якщо з президентом буде трагедія.

А 26 серпня Трамп згадав про санкції проти Росії. Він не виключив обмеження, якщо Москва відмовиться від перемовин.

США смерть Дональд Трамп соцмережі політики Гольф
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
