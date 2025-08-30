Трамп зник з інформаційного простору — у мережі припустили смерть

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп раптово зник з інформаційного простору. Американці почали публікувати безліч дописів про можливу смерть. Однак чутки не справдилися, оскільки президента помітили, коли він пішов грати у гольф.

Дональд Трамп "зник"

Дописи з фразою "Трамп мертвий" заполонили соцмережі. Вони змусили цифровий світ шукати підтвердження.

Фраза стала "вірусною" після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив заяву про готовність змінити Трампа на посаді, якщо станеться трагедія.

Крім того, у липні Білий дім заявив, що у лідера США хронічна венозна недостатність — захворювання вен, яке викликає набряк ніг.

Востаннє американський президент зʼявлявся перед камерами у вівторок, 26 серпня. Тоді відбулося засідання з міністрами.

Також журналісти помітили, що на руці Трампа зʼявився синець, які він намагається приховати.

Трамп повернувся

Сьогодні журналісти помітили Трампа у Національному гольф-клубі у Вірджинії.

Таким чином, чутки розвіялися.

Нагадаємо, Джей Ді Венс заявив про готовність замінити Трампа на посаді. За його словами, це станеться, якщо з президентом буде трагедія.

А 26 серпня Трамп згадав про санкції проти Росії. Він не виключив обмеження, якщо Москва відмовиться від перемовин.