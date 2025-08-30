Трамп исчез из информационного пространства — в сети предположили смерть

Трамп внезапно исчез из пространства — что предполагают в сети
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внезапно исчез из информационного пространства. Американцы начали публиковать множество сообщений о возможной смерти. Однако слухи не оправдались, поскольку президента заметили, когда он пошел играть в гольф.
Об этом сообщает NDTV World в субботу, 30 августа.
Дональд Трамп "исчез"
Сообщения с фразой "Трамп мертв" заполонили соцсети. Они заставили цифровой мир искать подтверждение.
Фраза стала "вирусной" после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о готовности сменить Трампа на посту, если произойдет трагедия.
Кроме того, в июле Белый дом заявил, что у лидера США хроническая венозная недостаточность — заболевание вен, которое вызывает отек ног.
Последний раз американский президент появлялся перед камерами во вторник, 26 августа. Тогда состоялось заседание с министрами.
Также журналисты заметили, что на руке Трампа появился синяк, который он пытается скрыть.
Трамп вернулся
Сегодня журналисты заметили Трампа в Национальном гольф-клубе в Вирджинии.
🇺🇸 - President Trump greeted supporters at his Trump National Golf Club in Virginia.#Trump #DonaldTrump #SCOSummit2025 pic.twitter.com/AVXg94gyz7- TheWarPolitics 🇮🇳 (@TheWarPolitics0) August 30, 2025
Таким образом, слухи развеялись.
Напомним, Джей Ди Вэнс заявил о готовности заменить Трампа на посту. По его словам, это произойдет, если с президентом будет трагедия.
А 26 августа Трамп вспомнил о санкциях против России. Он не исключил ограничения, если Москва откажется от переговоров.
Читайте Новини.LIVE!