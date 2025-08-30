Трамп исчез из информационного пространства — в сети предположили смерть

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внезапно исчез из информационного пространства. Американцы начали публиковать множество сообщений о возможной смерти. Однако слухи не оправдались, поскольку президента заметили, когда он пошел играть в гольф.

Об этом сообщает NDTV World в субботу, 30 августа.

Дональд Трамп "исчез"

Сообщения с фразой "Трамп мертв" заполонили соцсети. Они заставили цифровой мир искать подтверждение.

Фраза стала "вирусной" после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал заявление о готовности сменить Трампа на посту, если произойдет трагедия.

Кроме того, в июле Белый дом заявил, что у лидера США хроническая венозная недостаточность — заболевание вен, которое вызывает отек ног.

Последний раз американский президент появлялся перед камерами во вторник, 26 августа. Тогда состоялось заседание с министрами.

Также журналисты заметили, что на руке Трампа появился синяк, который он пытается скрыть.

Трамп вернулся

Сегодня журналисты заметили Трампа в Национальном гольф-клубе в Вирджинии.

Таким образом, слухи развеялись.

Напомним, Джей Ди Вэнс заявил о готовности заменить Трампа на посту. По его словам, это произойдет, если с президентом будет трагедия.

А 26 августа Трамп вспомнил о санкциях против России. Он не исключил ограничения, если Москва откажется от переговоров.