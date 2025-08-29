Видео
Вэнс объяснил, при каком условии готов заменить Трампа на посту

Вэнс объяснил, при каком условии готов заменить Трампа на посту

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 17:13
Вэнс заявил о готовности стать лидером США вместо Трампа
Джей Ди Вэнс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс объяснил, при каком условии готов заменить на должности лидера Дональда Трампа. По его словам, речь идет о случае, если с ним случится трагедия.

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью USA Today.

Джей Ди Вэнс заявил о готовности стать лидером США

По словам Вэнса, он готов стать президентом, если "не дай Бог с Трампом произойдет что-то ужасное".

"Да, случаются ужасные трагедии, но я уверен, что президент Соединенных Штатов в хорошей форме, дослужит остаток своего срока и сделает великие дела для американского народа", — подчеркнул он.

В то же время Вэнс уверен, что хорошо подготовился к исполнению обязанностей президента.

"За последние 200 дней я хорошо подготовился на рабочем месте", — добавил вице-президент США.

Напомним, 29 августа руководитель ОП Андрей Ермак вместе с главой СНБО Рустемом Умеровым и заместителем главы МИД Сергеем Кислицей встретятся с госсекретарем США Марко Рубио и Джей Ди Вэнсом.

Ранее Вэнс заявил, что Штаты прекращают финансировать войну в Украине. По его словам, страна сосредотачивается на подготовке переговоров между лидерами.

США трагедия Дональд Трамп президент Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
