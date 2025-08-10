Вэнс: США прекращают финансирование войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: The Wisconsin Independent

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты прекращают финансирование войны в Украине и сосредотачиваются на подготовке переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, главную роль в сведении двух лидеров за стол играет президент Дональд Трамп. Вэнс подчеркнул, что американцы устали тратить свои налоги на этот конфликт, и теперь большую часть финансового бремени должна взять на себя Европа.

Об этом Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал в эфире Fox News.

США сворачивают финансирование войны

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что администрация Дональда Трампа уже прекратила выделять средства на финансирование войны в Украине.

"Мы закончили финансировать войну в Украине. Мы хотим достичь мирного урегулирования", — заявил он в интервью Fox News.

По словам Вэнса, американские налогоплательщики больше не должны нести расходы, связанные с конфликтом, который происходит в Европе.

"Мы сказали европейцам: это происходит в вашем регионе. Поэтому вы должны активизироваться. Если вы так озабочены этим конфликтом, то будьте готовы играть большую роль в его финансировании", — подчеркнул он.

Переговоры с учетом роли Трампа

Вэнс отметил, что США работают над тем, чтобы согласовать дату встречи между Путиным и Зеленским, которая должна состояться под патронатом Трампа.

"Не думаю, что возможная встреча Путина и Зеленского перед саммитом 15 августа будет продуктивной. Фактически именно президент США должен быть тем, кто сведет этих двух вместе", — сказал он.

Он добавил, что Вашингтон сохраняет открытый канал коммуникации с Киевом и лично с президентом Зеленским. По мнению Вэнса, любое решение конфликта возможно только путем переговоров, а задача сильного лидера — заставить стороны договориться.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс сейчас рассматривается как главный претендент на выдвижение от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах. Он отметил, что говорить об окончательном решении пока рано, однако подчеркнул, что Вэнс демонстрирует отличные результаты и уверенно укрепляет свои позиции.

