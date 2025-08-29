Венс заявив про готовність стати лідером США замість Трампа

Венс пояснив, за якої умови готовий замінити Трампа на посаді
Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс пояснив, за якої умови готовий замінити на посаді лідера Дональда Трампа. За його словами, йдеться про випадок, якщо з ним трапиться трагедія.
Про це Джей Ді Венс сказав в інтервʼю USA Today.
Джей Ді Венс заявив про готовність стати лідером США
За словами Венса, він готовий стати президентом, якщо "не дай Боже з Трампом станеться щось жахливе".
"Так, трапляються жахливі трагедії, але я впевнений, що президент Сполучених Штатів у гарній формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу", — наголосив він.
Водночас Венс впевнений, що добре підготувався до виконання обовʼязків президента.
"За останні 200 днів я добре підготувався на робочому місці", — додав віцепрезидент США.
Нагадаємо, 29 серпня керівник ОП Андрій Єрмак разом з очільником РНБО Рустемом Умєровим та заступником глави МЗС Сергієм Кислицею зустрінуться з держсекретарем США Марко Рубіо та Джей Ді Венсом.
Раніше Венс заявив, що Штати припиняють фінансувати війну в Україні. За його словами, країна зосереджується на підготовці переговорів між лідерами.
