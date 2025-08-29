Венс заявив про готовність стати лідером США замість Трампа

Джей Ді Венс. Фото: Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс пояснив, за якої умови готовий замінити на посаді лідера Дональда Трампа. За його словами, йдеться про випадок, якщо з ним трапиться трагедія.

Про це Джей Ді Венс сказав в інтервʼю USA Today.

Реклама

Читайте також:

Джей Ді Венс заявив про готовність стати лідером США

За словами Венса, він готовий стати президентом, якщо "не дай Боже з Трампом станеться щось жахливе".

"Так, трапляються жахливі трагедії, але я впевнений, що президент Сполучених Штатів у гарній формі, дослужить решту свого терміну та зробить великі справи для американського народу", — наголосив він.

Водночас Венс впевнений, що добре підготувався до виконання обовʼязків президента.

"За останні 200 днів я добре підготувався на робочому місці", — додав віцепрезидент США.

Нагадаємо, 29 серпня керівник ОП Андрій Єрмак разом з очільником РНБО Рустемом Умєровим та заступником глави МЗС Сергієм Кислицею зустрінуться з держсекретарем США Марко Рубіо та Джей Ді Венсом.

Раніше Венс заявив, що Штати припиняють фінансувати війну в Україні. За його словами, країна зосереджується на підготовці переговорів між лідерами.