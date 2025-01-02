Человек, совершивший массовую стрельбу в Черногории, покончил с собой

Место стрельбы в черногорском городе Цетин. Фото: Drago Matović

По неофициальным данным, которые подтвердил министр внутренних дел Черногории Даниил Шаранович, подозреваемый в совершении массового преступления в Цетинье Ако Мартинович скончался в результате тяжелых травм. Эти травмы он получил при попытке самоубийства.

Об этом сообщает местное издание Vijesti .

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Что известно на данный момент

По сообщению местной прессы, подозреваемый был найден тяжело раненым возле его дома в поселке Гумцы. Директор управления полиции Лазарь Щепанович заявил, что Ако Мартинович выстрелил себе в голову и умер от этой травмы по дороге в Клинический центр Черногории.

" Его окружили, создали кольцо. Он находился в безвыходном состоянии, окруженный со всех сторон, и после команды сложить оружие выстрелил себе в голову. После получения ранений его пытались транспортировать в больницу, но он скончался от полученных травм ", - сказал Щепанович.

Напомним, что сегодня в Цетинье произошел трагический инцидент , в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, в том числе двое детей. Четыре жителя города находятся в критическом состоянии и борются за жизнь в Клиническом центре в Подгорице.

Преступление началось в таверне "Велестово", где подозреваемый убил четырех человек. После этого он продолжил стрелять в людей в трех других местах города, где погибли еще не менее семи человек, среди которых были три женщины и двое братьев и сестер в возрасте 10 и 13 лет.

Напомним, в польском городке Мельник 1 января тоже произошла стрельба. Военный открыл огонь по гражданскому автомобилю, после чего скрылся в лесу.

Также мы сообщали, что во второй половине декабря 2024 возле парламента самопровозглашенной Абхазии депутат Адгур Харазия открыл стрельбу. В результате этого двое других депутатов получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.