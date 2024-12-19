Стрілянина біля парламенту Абхазії — є загиблий та поранений

Парламент самопроголошеної Абхазії. Ілюстративне фото: росЗМІ

У четвер, 19 грудня, біля парламенту самопроголошеної Абхазії сталася стрілянина, у результаті якої є поранений та загиблий. У злочині підозрюють депутата Адгура Харазія.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Деталі стрілянини

За інформацією місцевої влади, стрілянину біля парламенту Абхазії відкрив депутат Адгур Харазія. У результаті нападу було поранено двох інших депутатів — Кана Кварчію та Вахтанга Голандзію, другий пізніше помер у лікарні.

Представники місцевої поліції зазначають, що стрілок втік з місця події. Наразі проводяться слідчі дії.

"Розпочато розслідування. Місце події оточено, проводяться слідчі заходи", — йдеться у заяві правоохоронців.

Раніше ми повідомляли, що в Абхазії протестувальники та опозиція виступили проти інвестиційної угоди з Росією, через що 15 листопада парламент скасував сесію, де планувалося розглянути ратифікацію договору. Згодом президент Абхазії зробив заяву про відставку.