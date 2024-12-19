Стрельба возле парламента Абхазии — есть погибший и раненый

Возле парламента Абхазии депутат открыл стрельбу — есть жертвы
В четверг, 19 декабря, возле парламента самопровозглашенной Абхазии произошла стрельба, в результате которой есть раненый и погибший. В преступлении подозревается депутат Адгур Харазия.
Об этом сообщают российские СМИ.
Детали стрельбы
По информации местных властей, стрельбу у парламента Абхазии открыл депутат Адгур Харазия. В результате нападения были ранены двое других депутатов — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия, второй позже скончался в больнице.
Представители местной полиции отмечают, что стрелок скрылся с места происшествия. Проводятся следственные действия.
"Начато расследование. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия", — говорится в заявлении правоохранителей.
Ранее мы сообщали, что в Абхазии протестующие и оппозиция выступили против инвестиционного соглашения с Россией, из-за чего 15 ноября парламент отменил сессию, где планировалось рассмотреть ратификацию договора. Впоследствии президент Абхазии сделал заявление об отставке.
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