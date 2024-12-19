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Возле парламента Абхазии депутат открыл стрельбу — есть жертвы

19 декабря 2024 13:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Стрельба возле парламента Абхазии — есть погибший и раненый
Парламент самопровозглашенной Абхазии. Иллюстративное фото: росСМИ
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В четверг, 19 декабря, возле парламента самопровозглашенной Абхазии произошла стрельба, в результате которой есть раненый и погибший. В преступлении подозревается депутат Адгур Харазия.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Детали стрельбы

По информации местных властей, стрельбу у парламента Абхазии открыл депутат Адгур Харазия. В результате нападения были ранены двое других депутатов — Кан Кварчия и Вахтанг Голандзия, второй позже скончался в больнице.

Представители местной полиции отмечают, что стрелок скрылся с места происшествия. Проводятся следственные действия.

"Начато расследование. Место происшествия оцеплено, проводятся следственные мероприятия", — говорится в заявлении правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в Абхазии протестующие и оппозиция выступили против инвестиционного соглашения с Россией, из-за чего 15 ноября парламент отменил сессию, где планировалось рассмотреть ратификацию договора. Впоследствии президент Абхазии сделал заявление об отставке.

стрельба Грузия Абхазия оккупация Россия парламент

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