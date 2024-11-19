Глава Абхазії пішов у відставку через тиск опозиції

Так званий "президент" Абхазії Аслан Бжанія. Фото: росЗМІ

"Президент" самопроголошеної республіки Абхазія Аслан Бжанія повідомив, що пішов у відставку. Це рішення він прийняв на тлі масових протестів людей.

Про це повідомляється в Telegram-каналі так званої пресслужби "президента" Абхазії.

Читайте також:

Наслідки й причини протестів в Абхазії

Як відомо, самопроголошена республіка Абхазія є частиною Грузії, яка гібридно була окупована Росією. Ця "республіка" є штучною, як так звані ДНР та ЛНР.

Під тиском опозиціонерів (що мають, як і сам Бжанія, проросійські погляди), які днями вдерлись в адміністрацію "президента" Бжанія підписав заяву про відставку. Разом з ним без роботи залишиться і "прем'єр" Олександр Анкваб.

Виконувачем обов'язків глави "республіки" до виборів стане "віцепрезидент" Абхазії Бадра Гунба, а посаду нового глави уряду обійме "експрем'єр" Валерій Бганба.

Причиною протестів опозиції стало питання ратифікації інвестиційної угоди з Москвою, яка давала широкі привілеї саме російським бізнесменам, а ні місцевим.

Нагадаємо, в Грузії відбулись протести через результати виборів. Люди вважали їх нечесними.

В Ізраїлі спалахнули протести через звільнення міністра оборони Йоава Галланта. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звільнив посадовця, пославшись на "кризу довіри".