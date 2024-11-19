Глава Абхазии ушел в отставку из-за давления оппозиции

Так называемый "президент" Абхазии Аслан Бжания. Фото: росСМИ

"Президент" самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сообщил, что ушел в отставку. Это решение он принял на фоне массовых протестов людей.

Об этом сообщается в Telegram-канале так называемой пресс-службы "президента" Абхазии.

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Как известно, самопровозглашенная республика Абхазия является частью Грузии, гибридно оккупированной Россией. Эта "республика" искусственная, как так называемые ДНР и ЛНР.

Под давлением оппозиционеров (имеющих, как и сам Бжания, пророссийские взгляды), которые на днях ворвались в администрацию "президента" Бжания подписал заявление об отставке. Вместе с ним без работы останется и "премьер" Александр Анкваб.

Исполняющим обязанности главы "республики" до выборов станет "вицепрезидент" Абхазии Бадра Гунба, а должность нового главы правительства займет "экспремьер" Валерий Бганба.

Причиной протестов оппозиции стал вопрос ратификации инвестиционного соглашения с Москвой, которое давало широкие привилегии именно российским бизнесменам, а не местным.

Напомним, в Грузии прошли протесты из-за результатов выборов. Люди считали их нечестными.

В Израиле вспыхнули протесты из-за увольнения министра обороны Йоава Галланта. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху уволил чиновника, сославшись на "кризис доверия".