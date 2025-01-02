Людина, що вчинила масову стрілянину у Чорногорії, наклала на себе руки

Масовий стрілець з Чорногорії наклав на себе руки — що відомо
За неофіційними даними, які підтвердив міністр внутрішніх справ Чорногорії Данило Шаранович, підозрюваний у скоєнні масового злочину в Цетіньє Ако Мартінович помер внаслідок важких травм. Ці травми він отримав під час спроби самогубства.
Про це повідомляє місцеве видання Vijesti.
Що відомо на цей момент
За повідомленням місцевої преси, підозрюваного було знайдено тяжко пораненим біля його помешкання в селищі Гумці. Директор управління поліції Лазар Шчепанович заявив, що Ако Мартінович вистрелив собі в голову і помер від цієї травми дорогою до Клінічного центру Чорногорії.
"Його оточили, створили кільце. Він перебував у безвихідному стані, оточений з усіх боків, і після команди скласти зброю вистрілив собі в голову. Після отримання поранень його намагалися транспортувати до лікарні, але він помер від отриманих травм", — сказав Шчепанович.
Нагадаємо, що сьогодні в Цетіньє стався трагічний інцидент, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, у тому числі двоє дітей. Чотирьох жителів міста перебувають у критичному стані та борються за життя в Клінічному центрі в Подгориці.
Злочин розпочався в таверні "Велестово", де підозрюваний убив чотирьох осіб. Після цього він продовжив стріляти в людей у трьох інших місцях міста, де загинули ще щонайменше сім осіб, серед яких були три жінки та двоє братів і сестер віком 10 і 13 років.
Нагадаємо, у польському містечку Мельник 1 січня теж сталася стрілянина. Військовий відкрив вогонь по цивільному автомобілю, після чого сховався в лісі.
Також ми повідомляли, що у другій половині грудня 2024 року біля парламенту самопроголошеної Абхазії депутат Адгур Харазія відкрив стрілянину. Унаслідок цього двоє інших депутатів зазнали поранень. Один із постраждалих згодом помер у лікарні.
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