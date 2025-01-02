Людина, що вчинила масову стрілянину у Чорногорії, наклала на себе руки

Місце стрілянини в чорногорському місті Цетинє. Фото: Drago Matović

За неофіційними даними, які підтвердив міністр внутрішніх справ Чорногорії Данило Шаранович, підозрюваний у скоєнні масового злочину в Цетіньє Ако Мартінович помер внаслідок важких травм. Ці травми він отримав під час спроби самогубства.

Про це повідомляє місцеве видання Vijesti.

Читайте також:

Що відомо на цей момент

За повідомленням місцевої преси, підозрюваного було знайдено тяжко пораненим біля його помешкання в селищі Гумці. Директор управління поліції Лазар Шчепанович заявив, що Ако Мартінович вистрелив собі в голову і помер від цієї травми дорогою до Клінічного центру Чорногорії.

"Його оточили, створили кільце. Він перебував у безвихідному стані, оточений з усіх боків, і після команди скласти зброю вистрілив собі в голову. Після отримання поранень його намагалися транспортувати до лікарні, але він помер від отриманих травм", — сказав Шчепанович.

Нагадаємо, що сьогодні в Цетіньє стався трагічний інцидент, в результаті якого загинули щонайменше 10 осіб, у тому числі двоє дітей. Чотирьох жителів міста перебувають у критичному стані та борються за життя в Клінічному центрі в Подгориці.

Злочин розпочався в таверні "Велестово", де підозрюваний убив чотирьох осіб. Після цього він продовжив стріляти в людей у трьох інших місцях міста, де загинули ще щонайменше сім осіб, серед яких були три жінки та двоє братів і сестер віком 10 і 13 років.

Нагадаємо, у польському містечку Мельник 1 січня теж сталася стрілянина. Військовий відкрив вогонь по цивільному автомобілю, після чого сховався в лісі.

Також ми повідомляли, що у другій половині грудня 2024 року біля парламенту самопроголошеної Абхазії депутат Адгур Харазія відкрив стрілянину. Унаслідок цього двоє інших депутатів зазнали поранень. Один із постраждалих згодом помер у лікарні.