Що відомо про смертельну стрілянину, яка сталася в Чорногорії 1 січня 2025 року

Місце біля бару, де сталася стрілянина. Фото: Drago Matović

У середу, 1 січня, в чорногорському місті Цетинє сталася стрілянина в барі. Унаслідок цього інциденту загинули семеро людей, зокрема, два підлітки.

Про це повідомило видання Vijesti.

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Поліція розшукує Ако Мартіновича. За даними видання, спочатку в барі сталася бійка, після чого розшукуваний дістав зброю та вистрелив.

Чорногорське державне телебачення RTCG повідомило, що влада закликає містян зберігати спокій і не залишати домівок. Журналісти зазначили, що Ако Мартінович відомий "своїм нестабільним характером". Раніше його вже затримували за незаконне зберігання зброї. За інформацією RTCG, фігурант після конфлікту в барі пішов додому, щоб взяти зброю, а коли повернувся, відкрив вогонь і вбив кількох людей. Після цього порушник вирушив до іншого місця, де вбив дітей і дружину власника бару.

У Чорногорії оголосили триденну жалобу за загиблими.

Нагадаємо, у польському містечку Мельник 1 січня теж сталася стрілянина. Військовий відкрив вогонь по цивільному автомобілю, після чого сховався в лісі.

Також ми повідомляли, що у другій половині грудня 2024 року біля парламенту самопроголошеної Абхазії депутат Адгур Харазія відкрив стрілянину. Унаслідок цього двоє інших депутатів зазнали поранень. Один із постраждалих згодом помер у лікарні.