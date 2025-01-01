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В Черногории в результате стрельбы в баре погибли семь человек

1 января 2025 23:30
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Что известно о смертельной стрельбе, произошедшей в Черногории 1 января 2025 года
Место возле бара, где произошла стрельба. Фото: Drago Matović
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В среду, 1 января, в черногорском городе Цетине произошла стрельба в баре. В результате этого инцидента погибли семь человек, в том числе два подростка.

Об этом сообщило издание Vijesti.

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Что известно о стрельбе

Полиция разыскивает Ако Мартиновича. По данным издания, сначала в баре произошла потасовка, после чего разыскиваемый достал оружие и выстрелил.

Черногорское государственное телевидение RTCG сообщило, что власти призывают горожан сохранять спокойствие и не покидать дома. Журналисты отметили, что Ако Мартинович известен "своим нестабильным характером". Ранее его уже задерживали за незаконное хранение оружия. По информации RTCG, фигурант после конфликта в баре пошел домой, чтобы взять оружие, а когда вернулся, открыл огонь и убил нескольких человек. После этого нарушитель отправился в другое место, где убил детей и жену владельца бара.

В Черногории объявили трехдневный траур по погибшим.

Напомним, в польском городке Мельник 1 января тоже произошла стрельба. Военный открыл огонь по гражданскому автомобилю, после чего скрылся в лесу.

Также мы сообщали, что во второй половине декабря 2024 возле парламента самопровозглашенной Абхазии депутат Адгур Харазия открыл стрельбу. В результате двое других депутатов получили ранения. Один из пострадавших скончался в больнице.

стрельба Черногория преступление розыск погибшие

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