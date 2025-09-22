Авиаудар по Запорожью 22 сентября — что известно о последствиях

Спасатели тушат пожар в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

В результате массированного авиаудара России по Запорожью погибли три человека, еще двое получили ранения. По городу фиксируют многочисленные разрушения и повреждения гражданских объектов.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Запорожской области Алексей Пуга в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

В Запорожье погибли три человека от авиаудара

По его словам, одна из авиабомб частично разрушила частный жилой дом. Взрывной волной повреждены соседние дома. Во время спасательных работ спасатели деблокировали тело погибшей женщины.

Кроме того, еще одно попадание было зафиксировано на автостоянке. Там взрыв вызвал пожар в двухэтажном здании и уничтожил пять автомобилей. Общая площадь возгорания составила около 100 м².

К ликвидации последствий привлекались пиротехнические подразделения ГСЧС, которые обследовали территорию на предмет взрывоопасных предметов.

"Психологи ГСЧС оказали помощь пяти лицам. На местах обстрелов работают все экстренные службы. Такая информация по состоянию на настоящий час", — сообщил Алексей Пуга.

Напомним, Россия атаковала авиабомбами гражданское предприятие в Запорожье.

На массированную атаку России по Украине отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых дронов за минувшие сутки.