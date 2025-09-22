Відео
Головна Новини дня Масований авіаудар по Запоріжжю — в ДСНС повідомили нові деталі

Масований авіаудар по Запоріжжю — в ДСНС повідомили нові деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:46
Авіаудар по Запоріжжю 22 вересня — що відомо про наслідки
Рятувальники гасять пожежу в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Унаслідок масованого авіаудару Росії по Запоріжжю загинули троє людей, ще двоє зазнали поранень. По місту фіксують численні руйнування та пошкодження цивільних об'єктів.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДСНС у Запорізькій області Олексій Пуга в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

У Запоріжжі загинуло троє людей від авіаудару

За його словами, одна з авіабомб частково зруйнувала приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею пошкоджено сусідні оселі. Під час рятувальних робіт рятувальники деблокували тіло загиблої жінки.

Крім того, ще одне влучання було зафіксовано на автостоянці. Там вибух спричинив пожежу в двоповерховій будівлі та знищив п’ять автомобілів. Загальна площа займання становила близько 100 м².

До ліквідації наслідків залучалися піротехнічні підрозділи ДСНС, які обстежували територію на предмет вибухонебезпечних предметів.

"Психологи ДСНС навели допомогу п'яти особам. На місцях обстрілів працюють усі екстрені служби. Така інформація станом на теперішню годину", —  повідомив Олексій Пуга. 

Нагадаємо, Росія атакувала авіабомбами цивільне підприємство у Запоріжжі. 

На масовану атаку Росії по Україні відреагував Президент України Володимир Зеленський.

У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих дронів за минулу добу. 

смерть пожежа ДСНС Запоріжжя обстріли дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
