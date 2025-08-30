Видео
Главная Новости дня Маскировал камеры под скворечники — в Днепре судили шпиона РФ

Маскировал камеры под скворечники — в Днепре судили шпиона РФ

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 00:33
В Днепре судили предателя, который устанавливал скрытые камеры, чтобы отслеживать перемещения ВСУ
Задержанный за шпионаж подсудимый. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре состоялся суд над гражданином Украины, который по заказу российских оккупантов собирал информацию о расположении ВСУ. Он скрывал камеры в скворечниках и налаживал прямую трансляцию в РФ.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Читайте также:

Детали дела

На судебном заседании выяснилось, что житель Днепра установил контакт через мессенджер Telegram с представителем российских спецслужб и выполнял его распоряжения. Он разместил шесть скрыто камер неподалеку железнодорожных станций в Синельниковском и Павлоградском районах Днепропетровской области, маскируя их под "скворечники" на деревьях. Устройства были подключены к источникам питания для обеспечения непрерывной трансляции видео.

Кроме этого, обвиняемый фиксировал места расположения военной техники ВСУ и передавал их координаты российской стороне, получая вознаграждение в криптовалюте.

Решение суда

Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества за госизмену. До вступления приговора в законную силу он остается под стражей.

Ранее сообщалось, что в Запорожье судили местного жителя, который сотрудничал с российской ФСБ. Он отправлял фото и видео ДнепроГЭС для подготовки новой атаки.

Напомним, в Николаеве судили за госизмену гражданина Украины, который жил на территории оккупированного Крыма. В частности, он воевал против ВСУ.

