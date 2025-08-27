Суд вынес суровый приговор жителю Крыма, который воевал на стороне оккупантов против ВСУ

Российские оккупанты. Иллюстративное фото: росСМИ

В Центральном районном суде Николаева состоялось заседание по делу о госизмене со стороны гражданина Украины, который жил на ВОТ Крыма. Евпаториец подписал контракт с армией оккупантов и воевал против ВСУ.

Об этом сообщается в пресс-службе суда.

Детали дела

Суд выяснил, что 40-летний житель Евпатории, будучи гражданином Украины, заключил контракт о прохождении военной службы в бригаде морской пехоты РФ, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе.

В дальнейшем он в составе своего подразделения прибыл в одно из сел в Геническом районе Херсонской области, где охранял дамбу и склады вооружения и боеприпасов российских войск.

После этого, выполнял задачи по удержанию рубежей обороны на позициях в Запорожской области.

Впоследствии, он прибыл в Каховский район Херсонской области, где во время боевого столкновения с подразделениями ВСУ он был взят в плен.

В общем, обвиняемый более года служил на стороне страны-агрессора.

Решение суда

Сам обвиняемый сообщил, что после оккупации Крыма остался проживать в Евпатории, а впоследствии оформил гражданство РФ. Об этом он не сообщал уполномоченные государственные органы Украины.

В содеянном он раскаялся, уверял суд, что ни разу не применял оружие против бойцов ВСУ.

По результатам рассмотрения, суд признал предателя виновным и назначил ему окончательное наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

