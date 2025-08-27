Суд виніс суворий вирок мешканцю Криму, який воював на боці окупантів проти ЗСУ

Російські окупанти. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Центральному районному суді Миколаєва відбулось засідання щодо справи про держзраду з боку громадянина України, який мешкав на ТОТ Криму. Євпаторієць підписав контракт з армією окупантів та воював проти ЗСУ.

Про це повідомляється у пресслужбі суду.

Деталі справи

Суд з'ясував, що 40-річний мешканець Євпаторії, будучи громадянином України, уклав контракт про проходження військової служби в бригаді морської піхоти РФ, яка дислокується в тимчасово окупованому Севастополі.

Надалі він у складі свого підрозділу прибув до одного з сіл в Генічеському районі, Херсонської області, де охороняв дамбу та склади озброєння і боєприпасів російських військ.

Після цього, виконував завдання з утримання рубежів оборони на позиціях у Запорізькій області.

Згодом, він прибув до Каховського району, Херсонської області, де під час бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ його було взято в полон.

Загалом, обвинувачений понад рік служив на боці країни-агресора.

Рішення суду

Сам обвинувачений повідомив, що після окупації Криму залишився проживати в Євпаторії, а згодом оформив громадянство РФ. Про це він не повідомляв уповноважені державні органи України.

У вчиненому він покаявся, запевняв суд, що жодного разу не застосовував зброю проти бійців ЗСУ.

За результатами розгляду, суд визнав зрадника винним та призначив йому остаточне покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

