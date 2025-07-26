Вирок у 15 років тюрми отримав чоловік у Чернівцях, який за завданням ФСБ здійснював диверсії

Загоряння машини ЗСУ, яку підпалив засуджений. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Районний суд міста Чернівці визнав винним мешканця обласного центру, завербованого російськими спецслужбами. Зловмисник за вказівками ворога здійснював підпали релейних шаф на залізничних коліях та автомобілів військових.

Про це повідомляє прокуратура Буковини.

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Деталі справи

Машина ЗСУ після підпалу обвинуваченим. Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Правоохоронні органи встановили, що 23-річний чоловік після початку повномасштабного вторгнення переїхав із міста Сєвєродонецьк Луганської області до Чернівців. На той час він вже мав зв'язок з представником російських спецслужб.

Після переїзду зловмисник розпочав виконання завдань ФСБ, спрямованих проти військових формувань та об'єктів критичної інфраструктури України.

Спочатку йому доручали нанесення провокаційних графіті на будівлі, пам'ятники та автомобілі Збройних Сил України. Потім він отримав завдання здійснити фото- та відеофіксацію адміністративних будівель правоохоронних органів та припаркованих неподалік від них авто, а також зафіксувати автомобілі ЗСУ для подальшої їх ідентифікації та підпалу.

Після виконання кожного завдання злочинець надсилав ворогу звіт. За свою діяльність він отримував грошову винагороду, яка перераховувалась на раніше створений криптогаманець.

Контррозвідка СБУ затримала чоловіка "на гарячому", коли він намагався втекти з місця події після підпалу військового автомобіля.

Що вирішив суд

За обвинуваченням Чернівецької обласної прокуратури 23-річного уродженця Луганської області визнано винним у державній зраді та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше ми інформували, що у Харкові молодик добровільно пішов на співпрацю із російськими спецслужбами, передаючи їм інформацію про українських військових. Суд його покарав за державну зраду.

Також повідомлялось, що на Одещині затримали агентів ФСБ, які передавали РФ дані про переміщення військових ЗСУ. За державну зраду фігурантам загрожує довічне ув'язнення.