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Главная Новости дня В Черновцах судили предателя — занимался поджогами по заданию ФСБ

В Черновцах судили предателя — занимался поджогами по заданию ФСБ

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 00:33
Приговор в 15 лет тюрьмы получил мужчина в Черновцах, который по заданию ФСБ осуществлял диверсии
Возгорание машины ВСУ, которую поджег осужденный. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Районный суд города Черновцы признал виновным жителя областного центра, завербованного российскими спецслужбами. Злоумышленник по указаниям врага осуществлял поджоги релейных шкафов на железнодорожных путях и автомобилей военных.

Об этом сообщает прокуратура Буковины.

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Детали дела

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Машина ВСУ после поджога обвиняемым. Фото: Черновицкая областная прокуратура

Правоохранительные органы установили, что 23-летний мужчина после начала полномасштабного вторжения переехал из города Северодонецк Луганской области в Черновцы. К тому времени он уже имел связь с представителем российских спецслужб.

После переезда злоумышленник приступил к выполнению задач ФСБ, направленных против военных формирований и объектов критической инфраструктуры Украины.

Сначала ему поручали нанесение провокационных граффити на здания, памятники и автомобили Вооруженных Сил Украины. Затем он получил задание осуществить фото- и видеофиксацию административных зданий правоохранительных органов и припаркованных неподалеку от них авто, а также зафиксировать автомобили ВСУ для дальнейшей их идентификации и поджога.

После выполнения каждого задания преступник посылал врагу отчет. За свою деятельность он получал денежное вознаграждение, которое перечислялось на ранее созданный криптокошелек.

Контрразведка СБУ задержала мужчину "на горячем", когда он пытался скрыться с места происшествия после поджога военного автомобиля.

Что решил суд

По обвинению Черновицкой областной прокуратуры 23-летний уроженец Луганской области признан виновным в государственной измене и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы информировали, что в Харькове молодой человек добровольно пошел на сотрудничество с российскими спецслужбами, передавая им информацию об украинских военных. Суд его наказал за государственную измену.

Также сообщалось, что в Одесской области задержали агентов ФСБ, которые передавали РФ данные о перемещении военных ВСУ. За государственную измену фигурантам грозит пожизненное заключение.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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