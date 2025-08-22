Відео
Головна Новини дня Залізничника викрили у співпраці з ФСБ — деталі справи

Залізничника викрили у співпраці з ФСБ — деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 14:56
СБУ затримала агента ФСБ серед працівників Укрзалізниці
Працівники Укрзалізниці. Фото: Pokrovsk.news

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харківській області агента російських спецслужб, який шпигував за військовими ешелонами. Зрадником виявився 48-річний інженер-монтажник місцевої філії Укрзалізниці, що діяв на замовлення ФСБ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Читайте також:

Як працював агент ФСБ

За матеріалами слідства, чоловік під час ремонтних робіт на прикордонних коліях спостерігав за рухомим складом ЗСУ. Він збирав інформацію про кількість техніки, маршрути руху та види озброєнь, які прямували до лінії фронту. Крім того, він фіксував на картах Google розташування оборонних позицій та інших об’єктів військових.

Залізничника викрили у співпраці з ФСБ — деталі справи - фото 1
Допис СБУ у Telegram. Фото: скріншот

"Зібрані дані він надсилав куратору з ФСБ через месенджери. Отримані відомості планували використати для підготовки нових бомбових та дронових ударів по прикордонних районах Харківщини", — повідомили у СБУ.

Залізничника викрили у співпраці з ФСБ — деталі справи - фото 2
Затриманий залізничник. Фото: СБУ

Слідство встановило, що до поля зору російських спецслужб залізничник потрапив через антиукраїнські коментарі в телеграм-каналах. У ході обшуку в нього вилучили смартфон із анонімним чатом для зв’язку з кураторами. Співробітники СБУ задокументували злочини та припинили його діяльність на початковому етапі.

Нагадаємо, що військова контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ у лавах морської піхоти ЗСУ, який передавав окупантам координати українських підрозділів та коригував удари ворога. 

Раніше ми також інформували, що у Харкові СБУ спільно з Нацполіцією викрила організатора схеми ухилення від мобілізації. Він влаштовував своїх клієнтів на критично важливе підприємство, щоб надати їм бронювання та можливість виїхати за кордон.

СБУ Укрзалізниця шпигунство ФСБ залізничники
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
