СБУ задержала агента ФСБ среди работников Укрзализныци

Железнодорожника уличили в сотрудничестве с ФСБ — детали дела
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области агента российских спецслужб, который шпионил за военными эшелонами. Предателем оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала Укрзализныци, действовавший по заказу ФСБ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Как работал агент ФСБ
По материалам следствия, мужчина во время ремонтных работ на пограничных путях наблюдал за подвижным составом ВСУ. Он собирал информацию о количестве техники, маршрутах движения и видах вооружений, которые направлялись к линии фронта. Кроме того, он фиксировал на картах Google расположение оборонительных позиций и других объектов военных.
"Собранные данные он посылал куратору из ФСБ через мессенджеры. Полученные сведения планировали использовать для подготовки новых бомбовых и дроновых ударов по приграничным районам Харьковщины", — сообщили в СБУ.
Следствие установило, что в поле зрения российских спецслужб железнодорожник попал из-за антиукраинских комментариев в телеграмм-каналах. В ходе обыска у него изъяли смартфон с анонимным чатом для связи с кураторами. Сотрудники СБУ задокументировали преступления и прекратили его деятельность на начальном этапе.
