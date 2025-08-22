Видео
Главная Новости дня Железнодорожника уличили в сотрудничестве с ФСБ — детали дела

Железнодорожника уличили в сотрудничестве с ФСБ — детали дела

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:56
СБУ задержала агента ФСБ среди работников Укрзализныци
Работники Укрзализныци. Фото: Pokrovsk.news

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области агента российских спецслужб, который шпионил за военными эшелонами. Предателем оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала Укрзализныци, действовавший по заказу ФСБ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Читайте также:

Как работал агент ФСБ

По материалам следствия, мужчина во время ремонтных работ на пограничных путях наблюдал за подвижным составом ВСУ. Он собирал информацию о количестве техники, маршрутах движения и видах вооружений, которые направлялись к линии фронта. Кроме того, он фиксировал на картах Google расположение оборонительных позиций и других объектов военных.

Залізничника викрили у співпраці з ФСБ — деталі справи - фото 1
Сообщение СБУ в Telegram. Фото: скриншот

"Собранные данные он посылал куратору из ФСБ через мессенджеры. Полученные сведения планировали использовать для подготовки новых бомбовых и дроновых ударов по приграничным районам Харьковщины", — сообщили в СБУ.

Залізничника викрили у співпраці з ФСБ — деталі справи - фото 2
Задержанный железнодорожник. Фото: СБУ

Следствие установило, что в поле зрения российских спецслужб железнодорожник попал из-за антиукраинских комментариев в телеграмм-каналах. В ходе обыска у него изъяли смартфон с анонимным чатом для связи с кураторами. Сотрудники СБУ задокументировали преступления и прекратили его деятельность на начальном этапе.

Напомним, что военная контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ в рядах морской пехоты ВСУ, который передавал оккупантам координаты украинских подразделений и корректировал удары врага.

Ранее мы также информировали, что в Харькове СБУ совместно с Нацполицией разоблачила организатора схемы уклонения от мобилизации. Он устраивал своих клиентов на критически важное предприятие, чтобы предоставить им бронирование и возможность выехать за границу.

СБУ Укрзализныця шпионаж ФСБ железнодорожники
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
