Суд наказал предателя, который помогал РФ готовить новый удар по ДнепроГЭС

В Запорожье судили местного жителя, который сотрудничал с российской ФСБ и, в частности, отправлял фото и видео ДнепроГЭС для подготовки новой атаки. За это суд назначил ему наказание.

Об этом сообщается на сайтах СБУ и прокуратуры Запорожской области.

Детали дела

Согласно материалам дела, весной 2024 года мужчина по заказу РФ фиксировал в Запорожье последствия ракетных обстрелов. В частности, его кураторов интересовала Днепровская ГЭС, которая была повреждена в результате атаки в ночь на 22 марта.

"В зоне его особого внимания были повреждены объекты Днепровской ГЭС, которые он сфотографировал и вместе с координатами передал куратору. Такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки следующих атак по украинской энергетике вместе с местной гидроэлектростанцией", — информируют в СБУ.

Агента РФ разоблачили и задержали летом того же года. Во время обыска у него изъяли телефон с контактами представителей российской спецслужбы, а также фото- и видеоматериалы украинских энергетических объектов, сделанные для врага. Следствие установило, что мужчину завербовали после того, как заметили его антиукраинские комментарии в социальных сетях.

Решение суда

Суд признал жителя Запорожья виновным в государственной измене, совершенной во время действия военного положения. Согласно приговору, мужчина проведет за решеткой 15 лет. Также у него конфискуют имущество.

