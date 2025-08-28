Суд покарав чоловіка, який передавав росіянам дані про переміщення ЗСУ

Суддя. Ілюстративне фото: Freepik

У 2022 році мешканець Покровська передавав росіянам дані пересування ЗСУ у місті. За скоєне суд призначив чоловіку покарання.

Про це у Telegram повідомляє прокуратура Донецької області.

Деталі справи

"У квітні 2022 року слюсар однієї з місцевих приватних компаній познайомився з представником ЗС РФ у забороненій соцмережі "ВКонтакте". Він погодився на співпрацю для реалізації планів РФ та підриву національної безпеки України", — йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, чоловік, діючи на завдання представників ворожої сторони, здійснював перевірку, підтвердження та спростування відомостей про місця розташування підрозділів Збройних сил України. Крім того, він передавав текстові повідомлення з даними про переміщення сил оборони у місті Покровськ.

У результаті своїх дій обвинувачений фактично надавав допомогу армії держави-агресора у зборі розвідувальної інформації, яка могла бути використана для організації ракетних або артилерійських ударів по українських військовослужбовцях.

Рішення суду

Жителя Покровська визнали винним та призначили йому покарання у вигляді восьми років ув’язнення за незаконне розповсюдження відомостей щодо дислокації підрозділів Збройних сил України, що кваліфікується за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

