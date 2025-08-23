Суд визнав винним чоловіка на Чернігівщині за розповсюдження інформації про патрулі ТЦК

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Районний суд Чернігова виніс вирок місцевому жителю, який був визнаний винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. Він інформував про патрулі ТЦК у Telegram.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з вироком, обвинувачений створив Telegram-канал і надав права адміністратора іншим учасникам, які відстежували повідомлення про дислокацію та переміщення військовослужбовців ТЦК, що здійснювали мобілізаційні заходи.

Обвинувачений також встановив механізми, які дозволяли приховати інформацію про учасників каналу та видаляти повідомлення після 24 годин. В результаті цього канал активно використовувався військовозобов'язаними чоловіками для уникнення отримання повісток.

За період функціонування каналу було розміщено понад 1000 повідомлень з інформацією про місцезнаходження співробітників ТЦК.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою вину повністю. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Проте суд звільнив обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням на два роки.

Раніше повідомлялось, що у Полтаві судили чоловіка, який в одному з Telegram-каналів надсилав повідомлення про патрулі ТЦК. За це суд його покарав.

Також ми повідомляли, що у Закарпатській області судили військову, яка просила хабар за вплив на ТЦК для видачі довідки про відстрочку від мобілізації. За це вона отримала певне покарання.