Суд покарав чоловіка, який публікував у соцмережах дані про переміщення ТЦК

У Полтаві судили чоловіка, який в одному з Telegram-каналів надсилав повідомлення про переміщення військовослужбовців ТЦК, чим перешкоджав мобілізаційним заходам. За це суд його покарав.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем міста Полтава, має вищу освіту, перебуває у шлюбі та виховує малолітню дитину. На момент розгляду справи не мав постійного місця роботи й раніше не судимий.

Як встановлено слідством, на початку червня 2024 року він долучився до публічного чату у Telegram під назвою "Где повестки Полтава?", де став активним учасником. У цьому чаті, кількість учасників якого перевищує 24 тисячі осіб, регулярно поширювалась інформація про час та місця проведення мобілізаційних заходів, а також розташування блокпостів ТЦК та військовослужбовців ЗСУ.

Після приєднання чоловік загалом опублікував близько 10 повідомлень, у яких повідомляв про місцезнаходження військових. Одне з таких повідомлень зафіксоване 24 січня 2025 року о 13:54, коли він написав: "По Ліску (мікрорайон у Полтаві. — Ред.) катається ТЦК, обережно".

Рішення суду

Подільський районний суд міста Полтави, дослідивши всі зібрані у провадженні докази та заслухавши сторони, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого. Суд кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

За результатами розгляду справи йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

