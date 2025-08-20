Відео
Головна Новини дня Чоловік публікував переміщення ТЦК — як покарав суд

Чоловік публікував переміщення ТЦК — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 01:30
Суд покарав чоловіка, який публікував у соцмережах дані про переміщення ТЦК
Суддя. Фото ілюстративне: Freepik

У Полтаві судили чоловіка, який в одному з Telegram-каналів надсилав повідомлення про переміщення військовослужбовців ТЦК, чим перешкоджав мобілізаційним заходам. За це суд його покарав.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є уродженцем міста Полтава, має вищу освіту, перебуває у шлюбі та виховує малолітню дитину. На момент розгляду справи не мав постійного місця роботи й раніше не судимий.

Як встановлено слідством, на початку червня 2024 року він долучився до публічного чату у Telegram під назвою "Где повестки Полтава?", де став активним учасником. У цьому чаті, кількість учасників якого перевищує 24 тисячі осіб, регулярно поширювалась інформація про час та місця проведення мобілізаційних заходів, а також розташування блокпостів ТЦК та військовослужбовців ЗСУ.

Після приєднання чоловік загалом опублікував близько 10 повідомлень, у яких повідомляв про місцезнаходження військових. Одне з таких повідомлень зафіксоване 24 січня 2025 року о 13:54, коли він написав: "По Ліску (мікрорайон у Полтаві. — Ред.) катається ТЦК, обережно".

Рішення суду

Подільський районний суд міста Полтави, дослідивши всі зібрані у провадженні докази та заслухавши сторони, дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого. Суд кваліфікував його дії за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — "Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

За результатами розгляду справи йому було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області чоловік отримав повістку, був визнаним придатним до служби, однак ухилився від мобілізації. У зв'язку з цим відбувся суд.

Також ми повідомляли, що у Закарпатській області судили військову, яка просила хабар за вплив на ТЦК для видачі довідки про відстрочку від мобілізації. За це вона отримала певне покарання.

суд Telegram повістки війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
