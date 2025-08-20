Видео
Главная Новости дня Мужчина публиковал перемещения ТЦК — как наказал суд

Мужчина публиковал перемещения ТЦК — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 01:30
Суд наказал мужчину, который публиковал в соцсетях данные о перемещении ТЦК
Судья. Фото иллюстративное: Freepik

В Полтаве судили мужчину, который в одном из Telegram-каналов посылал сообщения о перемещении военнослужащих ТЦК, чем препятствовал мобилизационным мероприятиям. За это суд его наказал. 

Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, обвиняемый является уроженцем города Полтава, имеет высшее образование, состоит в браке и воспитывает малолетнего ребенка. На момент рассмотрения дела не имел постоянного места работы и ранее не судим.

Как установлено следствием, в начале июня 2024 года он присоединился к публичному чату в Telegram под названием "Где повестки Полтава?", где стал активным участником. В этом чате, количество участников которого превышает 24 тысячи человек, регулярно распространялась информация о времени и местах проведения мобилизационных мероприятий, а также расположение блокпостов ТЦК и военнослужащих ВСУ.

После присоединения мужчина в целом опубликовал около 10 сообщений, в которых сообщал о местонахождении военных. Одно из таких сообщений зафиксировано 24 января 2025 года в 13:54, когда он написал: "По Леску (микрорайон в Полтаве. — Ред.) катается ТЦК, осторожно".

Решение суда

Подольский районный суд города Полтавы, исследовав все собранные в производстве доказательства и заслушав стороны, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период".

По результатам рассмотрения дела ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области мужчина получил повестку, был признан годным к службе, однако уклонился от мобилизации. В связи с этим состоялся суд.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области судили военную, которая просила взятку за влияние на ТЦК для выдачи справки об отсрочке от мобилизации. За это она получила определенное наказание.

суд Telegram повестки война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
