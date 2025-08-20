Суд наказал мужчину, который публиковал в соцсетях данные о перемещении ТЦК

Мужчина публиковал перемещения ТЦК — как наказал суд
В Полтаве судили мужчину, который в одном из Telegram-каналов посылал сообщения о перемещении военнослужащих ТЦК, чем препятствовал мобилизационным мероприятиям. За это суд его наказал.
Об этом сообщает "Суспільне Полтава".
Детали дела
Согласно материалам дела, обвиняемый является уроженцем города Полтава, имеет высшее образование, состоит в браке и воспитывает малолетнего ребенка. На момент рассмотрения дела не имел постоянного места работы и ранее не судим.
Как установлено следствием, в начале июня 2024 года он присоединился к публичному чату в Telegram под названием "Где повестки Полтава?", где стал активным участником. В этом чате, количество участников которого превышает 24 тысячи человек, регулярно распространялась информация о времени и местах проведения мобилизационных мероприятий, а также расположение блокпостов ТЦК и военнослужащих ВСУ.
После присоединения мужчина в целом опубликовал около 10 сообщений, в которых сообщал о местонахождении военных. Одно из таких сообщений зафиксировано 24 января 2025 года в 13:54, когда он написал: "По Леску (микрорайон в Полтаве. — Ред.) катается ТЦК, осторожно".
Решение суда
Подольский районный суд города Полтавы, исследовав все собранные в производстве доказательства и заслушав стороны, пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого. Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины — "Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период".
По результатам рассмотрения дела ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
