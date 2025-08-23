Суд признал виновным мужчину на Черниговщине за распространение информации о патрулях ТЦК

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Районный суд Чернигова вынес приговор местному жителю, который был признан виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ. Он информировал о патрулях ТЦК в Telegram.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно приговору, обвиняемый создал Telegram-канал и предоставил права администратора другим участникам, которые отслеживали сообщения о дислокации и перемещении военнослужащих ТЦК, осуществлявших мобилизационные мероприятия.

Обвиняемый также установил механизмы, которые позволяли скрыть информацию об участниках канала и удалять сообщения после 24 часов. В результате этого канал активно использовался военнообязанными мужчинами для избежания получения повесток.

За период функционирования канала было размещено более 1000 сообщений с информацией о местонахождении сотрудников ТЦК.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину полностью. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Однако суд освободил обвиняемого от отбывания наказания с испытанием на два года.

Ранее сообщалось, что в Полтаве судили мужчину, который в одном из Telegram-каналов посылал сообщения о патрулях ТЦК. За это суд его наказал.

Также мы сообщали, что в Закарпатской области судили военную, которая просила взятку за влияние на ТЦК для выдачи справки об отсрочке от мобилизации. За это она получила определенное наказание.