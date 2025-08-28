Суд наказал мужчину, который передавал россиянам данные о перемещении ВСУ

Мужчина передавал данные о ВСУ россиянам — как наказал суд
В 2022 году житель Покровска передавал россиянам данные передвижения ВСУ в городе. За содеянное суд назначил мужчине наказание.
Об этом в Telegram сообщает прокуратура Донецкой области.
Детали дела
"В апреле 2022 года слесарь одной из местных частных компаний познакомился с представителем ВС РФ в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Он согласился на сотрудничество для реализации планов РФ и подрыва национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, мужчина, действуя по заданию представителей вражеской стороны, осуществлял проверку, подтверждение и опровержение сведений о местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме того, он передавал текстовые сообщения с данными о перемещении сил обороны в городе Покровск.
В результате своих действий обвиняемый фактически оказывал помощь армии государства-агрессора в сборе разведывательной информации, которая могла быть использована для организации ракетных или артиллерийских ударов по украинским военнослужащим.
Решение суда
Жителя Покровска признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет заключения за незаконное распространение сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, что квалифицируется по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.
