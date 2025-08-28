Видео
Мужчина передавал данные о ВСУ россиянам — как наказал суд

Мужчина передавал данные о ВСУ россиянам — как наказал суд

Дата публикации 28 августа 2025 01:03
Суд наказал мужчину, который передавал россиянам данные о перемещении ВСУ
Судья. Иллюстративное фото: Freepik

В 2022 году житель Покровска передавал россиянам данные передвижения ВСУ в городе. За содеянное суд назначил мужчине наказание. 

Об этом в Telegram сообщает прокуратура Донецкой области.

Детали дела

"В апреле 2022 года слесарь одной из местных частных компаний познакомился с представителем ВС РФ в запрещенной соцсети "ВКонтакте". Он согласился на сотрудничество для реализации планов РФ и подрыва национальной безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, мужчина, действуя по заданию представителей вражеской стороны, осуществлял проверку, подтверждение и опровержение сведений о местах расположения подразделений Вооруженных сил Украины. Кроме того, он передавал текстовые сообщения с данными о перемещении сил обороны в городе Покровск.

В результате своих действий обвиняемый фактически оказывал помощь армии государства-агрессора в сборе разведывательной информации, которая могла быть использована для организации ракетных или артиллерийских ударов по украинским военнослужащим.

Решение суда

Жителя Покровска признали виновным и назначили ему наказание в виде восьми лет заключения за незаконное распространение сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, что квалифицируется по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно мы писали, что в Николаеве судили за госизмену гражданина Украины, который жил на территории оккупированного Крыма. В частности, он воевал против ВСУ.

Также мы сообщали, что в Чернигове суд наказал жителя, который информировал в Telegram о перемещении ТЦК.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
