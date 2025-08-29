Відео
Головна Новини дня Зрадник готував удар РФ по ДніпроГЕС — як покарав суд

Зрадник готував удар РФ по ДніпроГЕС — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 04:35
Суд покарав зрадника, який допомагав РФ готувати новий удар по ДніпроГЕС
Молоток судді. Фото: Pexels

У Запоріжжі судили місцевого жителя, який співпрацював з російською ФСБ і, зокрема, відправляв фото та відео ДніпроГЕС для підготовки нової атаки. За це суд призначив йому покарання.

Про це повідомляється на сайтах СБУ та прокуратури Запорізької області.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, навесні 2024 року чоловік на замовлення на замовлення РФ фіксував у Запоріжжі наслідки ракетних обстрілів. Зокрема, його кураторів цікавила Дніпровська ГЕС, яка була пошкоджена внаслідок атаки в ніч на 22 березня.

"У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору. Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією", — інформують в СБУ.

Агента РФ викрили та затримали влітку того ж року. Під час обшуку у нього вилучили телефон із контактами представників російської спецслужби, а також фото- і відеоматеріали українських енергетичних об’єктів, зроблені для ворога. Слідство встановило, що чоловіка завербували після того, як помітили його антиукраїнські коментарі у соціальних мережах.

Рішення суду

Суд визнав мешканця Запоріжжя винним у державній зраді, скоєній під час дії воєнного стану. Згідно вироку, чоловік проведе за ґратами 15 років. Також в нього конфіскують майно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що відбувся суд над мешканцем Покровська, який у 2022 році передавав росіянам дані про місцезнаходження ЗСУ у місті.

Також ми повідомляли, що у Миколаєві судили за держзраду українця, який жив в окупованому Криму і, зокрема, воював проти ЗСУ.

суд росіяни Запоріжжя ГЕС війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
