Суд покарав зрадника, який допомагав РФ готувати новий удар по ДніпроГЕС

Молоток судді. Фото: Pexels

У Запоріжжі судили місцевого жителя, який співпрацював з російською ФСБ і, зокрема, відправляв фото та відео ДніпроГЕС для підготовки нової атаки. За це суд призначив йому покарання.

Про це повідомляється на сайтах СБУ та прокуратури Запорізької області.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, навесні 2024 року чоловік на замовлення на замовлення РФ фіксував у Запоріжжі наслідки ракетних обстрілів. Зокрема, його кураторів цікавила Дніпровська ГЕС, яка була пошкоджена внаслідок атаки в ніч на 22 березня.

"У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору. Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією", — інформують в СБУ.

Агента РФ викрили та затримали влітку того ж року. Під час обшуку у нього вилучили телефон із контактами представників російської спецслужби, а також фото- і відеоматеріали українських енергетичних об’єктів, зроблені для ворога. Слідство встановило, що чоловіка завербували після того, як помітили його антиукраїнські коментарі у соціальних мережах.

Рішення суду

Суд визнав мешканця Запоріжжя винним у державній зраді, скоєній під час дії воєнного стану. Згідно вироку, чоловік проведе за ґратами 15 років. Також в нього конфіскують майно.

