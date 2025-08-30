У Дніпрі судили зрадника, який встановлював приховані камери, щоб відстежувати переміщення ЗСУ

Затриманий за шпигунство підсудний. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі відбувся суд над громадянином України, який на замовлення російських окупантів збирав інформацію про розташування ЗСУ. Він приховував камери у шпаківнях та налагоджував пряму трансляцію до РФ.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

На судовому засіданні з'ясувалось, що мешканець Дніпра встановив контакт через месенджер Telegram із представником російських спецслужб і виконував його розпорядження. Він розмістив шість приховано камер неподалік залізничних станцій у Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровської області, маскувавши їх під "шпаківні" на деревах. Пристрої були підключені до джерел живлення для забезпечення безперервної трансляції відео.

Окрім цього, обвинувачений фіксував місця розташування військової техніки ЗСУ та передавав їхні координати російській стороні, отримуючи винагороду в криптовалюті.

Рішення суду

Суд визнав громадянина винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за держзраду. До набрання вироком законної сили він залишається під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі судили місцевого жителя, який співпрацював з російською ФСБ. Він відправляв фото та відео ДніпроГЕС для підготовки нової атаки.

Нагадаємо, у Миколаєві судили за держзраду громадянина України, який жив на території окупованого Криму. Зокрема, він воював проти ЗСУ.