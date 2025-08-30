Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Маскував камери під шпаківні — у Дніпрі судили шпигуна РФ

Маскував камери під шпаківні — у Дніпрі судили шпигуна РФ

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 00:33
У Дніпрі судили зрадника, який встановлював приховані камери, щоб відстежувати переміщення ЗСУ
Затриманий за шпигунство підсудний. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі відбувся суд над громадянином України, який на замовлення російських окупантів збирав інформацію про розташування ЗСУ. Він приховував камери у шпаківнях та налагоджував пряму трансляцію до РФ.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

На судовому засіданні з'ясувалось, що мешканець Дніпра встановив контакт через месенджер Telegram із представником російських спецслужб і виконував його розпорядження. Він розмістив шість приховано камер неподалік залізничних станцій у Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровської області, маскувавши їх під "шпаківні" на деревах. Пристрої були підключені до джерел живлення для забезпечення безперервної трансляції відео.

Окрім цього, обвинувачений фіксував місця розташування військової техніки ЗСУ та передавав їхні координати російській стороні, отримуючи винагороду в криптовалюті. 

Рішення суду

Суд визнав громадянина винним та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за держзраду. До набрання вироком законної сили він залишається під вартою.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі судили місцевого жителя, який співпрацював з російською ФСБ. Він відправляв фото та відео ДніпроГЕС для підготовки нової атаки. 

Нагадаємо, у Миколаєві судили за держзраду громадянина України, який жив на території окупованого Криму. Зокрема, він воював проти ЗСУ.

суд шпигунство Дніпро держзрада війна в Україні судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації