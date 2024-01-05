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Маск сделал очередной "реверанс" в сторону России, посоветовав никогда в нее не вторгаться

5 января 2024 18:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Маск сделал очередной "реверанс" в сторону России, посоветовав никогда в нее не вторгаться
Владелец сети X илон Маск. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Миллиардер и предприниматель Илон Маск прокомментировал на платформе Х мем, который высмеивает решение Наполеона начать войну с Россией в середине года. Как известно, это привело к тому, что через несколько месяцев французская армия страдала от суровых зимних морозов. Маск отметил, что вторгаться в Россию всегда плохой идеей.

Об этом Маск написал в комментарии в социальной сети X, владельцем которой является он сам.

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Комментарий Маска под мемом о Наполеоне. Фото: скриншот

Маск о вторжении в Россию

"Наполеон был не таким умным", — написал пользователь, комментируя мэм.

На это Маск намекнул, что на Россию не следует нападать в любое время года.

"Просто не вторгайтесь в Россию. Это не хорошая идея всегда", — написал Маск.

Это далеко не первый "реверанс" Маска в сторону России. Ранее он призвал пожертвовать целостностью Украины во избежание Третьей мировой войны.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 16 на 17 сентября 2022 года первая в истории мировых войн группа надводных дронов приближалась к Севастополю. Целью этой спецоперации было поразить российские ракетоносители, однако за несколько километров до цели Илон Маск отключил "Старлинки", через которые спецназовцы управляли дронами.

Напомним, что в Службе безопасности Украины прокомментировали заявление миллиардера Илона Маска относительно американского блогера Гонсало Лира, которого арестовали в Украине. Представители спецслужбы акцентировали внимание на неправомерных действиях гражданина США, который оправдывал российскую агрессию и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.

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