Росіяни запустили черговий фейк — цього разу використали Ілона Маска
Росія запустила в мережі черговий фейк. Цього разу росіяни використали всесвітньовідомого мільярдера Ілона Маска, де він начебто висловив бажання отримати російський паспорт та позитивно висловлюється щодо Володимира Путіна.
Відповідне відео з'явилося у соцмережах.
Що цього разу придумали росіяни
Таким чином росіяни вирішили використати трансляцію в соцмережі X, де Маск начебто це сказав. Проте в її оригіналі такого уривку немає.
У ньому йшлося про те, що начебто Маск полюбляє російські меми про себе, оскільки росіяни мають "особливе почуття гумору".
"Мені подобаються ці хлопці. Я не проти отримати російський паспорт потім", — наклали ці слова на голос власника компанії SpaceX.
Крім того, вони вирішили похвалити від імені Маска і самого Путіна.
"Якщо відкинути упередженість та диктаторські замашки та імперіалізм — він непоганий мужик. Він любить свою країну та діє в її інтересах", — йдеться в уривку трасляції.
Нагадаємо, раніше американський винахідник та мільярдер Ілон Маск закликав Президента України Володимира Зеленського пояснити ув'язнення в Україні громадянина США та Чилі, блогера Гонсало Ліри. Він раніше критикував у соцмережах Зеленського та Президента США Джо Байдена.
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