В СБУ відреагували на звинувачення Маска щодо арешту блогера-американця

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

У Службі безпеки України прокоментували заяву мільярдера Ілона Маска щодо американського блогера Гонсало Ліра, якого заарештували в Україні. Представники спецслужби акцентували на неправомірних діях громадянина США, який виправдовував російську агресію розповсюджував проросійські тези у своїх соціальних мережах.

Про це повідомили в СБУ у коментарі ЗМІ.

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За інформацією СБУ, американський блогер Гонсало Ліра "систематично виправдовував російську агресію в Україні та розповсюджував проросійські тези у своїх соціальних мережах". Спецслужби затримали чоловіка у травні 2023 року в Харкові. Його злочини задокументували, як підривну діяльність та повідомили громадянину США про підозру.

"У своїх відео він визнавав правомірною агресію Росії в Україні, заперечував воєнні злочини Росії, а також стверджував, що ЗСУ обстрілюють свою територію, а в Україні панує неонацистський режим", — вказали в СБУ.

Утримання під вартою Гонсало Ліри

Зазначається, що після оголошення підозри, суд обрав блогеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За Ліру внесли заставу і він знаходився під домашнім арештом. Згодом, у липні фігурант намагався втекти з України. За словами представників СБУ, на власному мотоциклі він намагався виїхати за кордон через пункт пропуску України з Угорщиною. Відповідно прикордонники викрили блогера та не пропустили через кордон, його затримали на Закарпатті та відправили до Харкова.

"Наразі цей блогер перебуває під вартою у Харківському слідчому ізоляторі. Досудове розслідування щодо даного кримінального провадження закінчено, розгляд справи в суді призначено на 12 та 21 грудня", — підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, американський винахідник та мільярдер Ілон Маск закликав Президента України Володимира Зеленського пояснити ув'язнення в Україні громадянина США та Чилі, блогера Гонсало Ліри. Він раніше критикував у соцмережах Зеленського та Президента США Джо Байдена.

Додамо, соцмережа X (Twitter) може втратити близько 75 млн доларів доходу. Великі бренди все частіше відмовляються від реклами на тлі скандальної заяви Ілона Маска щодо євреїв.