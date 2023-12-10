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В СБУ отреагировали на обвинения Маска по поводу ареста блогера-американца

10 декабря 2023 14:27
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В СБУ отреагировали на обвинения Маска по поводу ареста блогера-американца
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление миллиардера Илона Маска по поводу американского блогера Гонсало Лира, которого арестовали в Украине. Представители спецслужбы акцентировали внимание на неправомерных действиях гражданина США, который оправдывал российскую агрессию и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях.

Об этом сообщили в СБУ в комментарии СМИ.

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По информации СБУ, американский блоггер Гонсало Лира "систематически оправдывал российскую агрессию в Украине и распространял пророссийские тезисы в своих социальных сетях". Спецслужбы задержали мужчину в мае 2023 года в Харькове. Его преступления задокументировали как подрывную деятельность и сообщили гражданину США о подозрении.

"В своих видео он признавал правомерной агрессию России в Украине, отрицал военные преступления России, а также утверждал, что ВСУ обстреливают свою территорию, а в Украине властвует неонацистский режим", — указали в СБУ.

Содержание под стражей Гонсало Лиры

Отмечается, что после объявления подозрения, суд избрал блогеру меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За Лиру внесли залог, и он находился под домашним арестом. Впоследствии, в июле фигурант пытался выехать из Украины. По словам представителей СБУ, на собственном мотоцикле он пытался уехать за границу через пункт пропуска Украины с Венгрией. Соответственно, пограничники разоблачили блогера и не пропустили через границу, его задержали на Закарпатье и отправили в Харьков.

"Сейчас этот блогер находится под стражей в Харьковском следственном изоляторе. Досудебное расследование по данному уголовному производству окончено, рассмотрение дела в суде назначено на 12 и 21 декабря", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, американский изобретатель и миллиардер Илон Маск призвал Президента Украины Владимира Зеленского объяснить заключение в Украине гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лиры. Он ранее критиковал в соцсетях действия Зеленского и президента США Джо Байдена.

Добавим, Соцсеть X (Twitter) может потерять около 75 млн долларов дохода. Крупные бренды все чаще отказываются от рекламы на фоне скандального заявления Илона Маска по поводу евреев.

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