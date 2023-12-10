Маск вимагає від Зеленського пояснень через затриманого СБУ блогера-американця

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск. Фото: usinessinsider.com

Американський винахідник та мільярдер Ілон Маск закликав Президента України Володимира Зеленського пояснити ув'язнення Україні громадянина США та Чилі, блогера Гонсало Ліри. Він раніше критикував у соцмережах Зеленського та Президента США Джо Байдена.

Про це повідомив в X Ілон Маск.

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Вимоги Ілона Маска до Зеленського

У своєму дописі Маск обурливо звернувся до Зеленського щодо ув'язнення американського блогера. Він дорікнув президенту військовою та фінансовою допомогою, яку надає Україні США.

"Громадянин США перебуває у в'язниці в Україні після того, як ми надіслали понад 100 мільярдів доларів? Чи є в цій історії щось більше, ніж просто критика Зеленського? Якщо це все, то тут у нас серйозна проблема", — зазначив Маск.

Раніше СБУ затримала у Харкові цього блогера, який, за даними слідства СБУ, публічно виправдовував російську збройну агресію та поширював фейки про війну.

Вимоги Ілона Маска. Фото: скриншот допису Маска

Хто такий Гонсало Ліра

Народився 55-річний блогер у США в чилійській родині і має подвійне громадянство. Для одних він далекий непрямий нащадок героя війни за незалежність Чилі Хосе Мігеля де ла Каррери, для інших — американський сценарист, відеоблогер, ютубер і навіть письменник.

Одним із ресурсів, де часто виступав Гонсало Ліра і який зчинив лемент через його затримання, є портал "Дюран". Власником цього порталу є кіпрська компанія DRN Media PLC, а головою її правління — Алекс Христофору, уродженець Москви, громадянин РФ. Окрім того, логотипом порталу є золотий двоголовий орел, як і на гербі РФ.

Ліру затримали у травні цього року за підтримання військового вторгнення РФ та прославляв воєнні злочини на території України. Його ув'язнення викликало обурення у Росії. Медіа РФ виступали проти такого рішення України.

Нагадаємо, Ілон Маск опублікував зухвале та ненормативне повідомлення для рекламодавців. Вони вивели свої кошти з X протягом останніх тижнів на тлі негативної реакції підтримку Маска антисемітського твіту та повідомлень про посилення ненависті на платформі.

Додамо, Ілон Маск звернувся до Володимира Зеленського із закликом розпочати переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Саме таким чином нібито можна припинити знищення своїх громадян у зоні бойових дій.