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Маск требует от Зеленского объяснений из-за задержанного СБУ блогера-американца

10 декабря 2023 13:11
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Маск требует от Зеленского объяснений из-за задержанного СБУ блогера-американца
Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск. Фото: usinessinsider.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск призвал Президента Украины Владимира Зеленского объяснить заключение Украиной гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лиры. Он ранее критиковал в соцсетях Зеленского и президента США Джо Байдена.

Об этом сообщил в X Илон Маск.

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Требования Илона Маска к Зеленскому

В своем сообщении Маск с возмущением обратился к Зеленскому по поводу заключения американского блогера. Он упрекнул президента военной и финансовой помощью, которую предоставляет Украине США.

"Гражданин США находится в тюрьме в Украине после того, как мы прислали более 100 миллиардов долларов? Есть ли в этой истории нечто большее, чем просто критика Зеленского? Если это все, то здесь у нас серьезная проблема", — отметил Маск.

Ранее СБУ задержала в Харькове этого блогера, по данным следствия СБУ, он публично оправдывал российскую вооруженную агрессию и распространял фейки о войне.

Обвинение Илона Маска
Требования Илона Маска. Фото: скриншот поста Маска

Кто такой Гонсало Лира

Родился 55-летний блогер в США в чилийской семье и имеет двойное гражданство. Для одних он далекий непрямой потомок героя войны за независимость Чили Хосе Мигеля де ла Карреры, для других — американский сценарист, видеоблогер, ютубер и даже писатель.

Одним из ресурсов, где часто выступал Гонсало Лира и который поднял скандал из-за его задержания, является портал "Дюран". Владелец этого портала — кипрская компания DRN Media PLC, а глава ее правления — Алекс Христофору, уроженец Москвы, гражданин РФ. Кроме того, логотип портала — золотой двуглавый орел, как и на гербе РФ.

Лиру задержали в мае этого года за поддержку военного вторжения РФ и осуждение действий Байдена и Зеленского. Его заключение вызвало негодование в России. Медиа РФ выступали против такого решения Украины.

Напомним, Илон Маск опубликовал дерзкое и ненормативное сообщение для рекламодателей. Они вывели свои средства из X на фоне негативной реакции поддержки Маска антисемитского твита и сообщений об усилении ненависти на платформе.

Добавим, Илон Маск обратился к Владимиру Зеленскому с призывом начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Именно таким образом можно прекратить уничтожение своих граждан в зоне боевых действий.

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