Россияне запустили очередной фейк — на этот раз использовали Илона Маска

Миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Россия запустила в сети очередной фейк. На этот раз россияне использовали всемирно известного миллиардера Илона Маска, где он якобы выразил желание получить российский паспорт и положительно высказывается по отношению к Владимиру Путину.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Таким образом, россияне решили использовать трансляцию в соцсети X, где Маск вроде бы это сказал. Однако в ее оригинале такого отрывка нет.

В нем говорилось, что якобы Маск любит русские мемы о себе, поскольку россияне испытывают "особое чувство юмора".

"Мне нравятся эти ребята. Я не прочь получить российский паспорт потом", — наложили эти слова на голос владельца компании SpaceX.

Кроме того, они решили похвалить от имени Маска и Путина.

"Если отвергнуть предвзятость и диктаторские замашки и империализм — он неплохой мужик. Он любит свою страну и действует в ее интересах", — говорится в отрывке трасляции.

Напомним, ранее американский изобретатель и миллиардер Илон Маск призвал Президента Украины Владимира Зеленского объяснить заключение в Украине гражданина США и Чили, блогера Гонсало Лиры. Он ранее критиковал в соцсетях Зеленского и президента США Джо Байдена.