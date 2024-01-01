Ілон Маск відключив зв'язок перед важливою операцією СБУ в Чорному морі, — ЗМІ

Мільярдер Ілон Маск. Фото: Wikimedia Commons

В ніч з 16 на 17 вересня 2022 року перша в історії світових воєн група надводних дронів наближалась до Севастополя. Метою цієї спецоперації було вразити російські ракетоносії, однак за декілька кілометрів до цілі Ілон Маск виключив "Старлінки", через які спецпризначенці керували дронами.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на одного з учасників тієї першої операції.

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Співрозмовник УП розповів, що у вересні група надводних дронів наближалася до Севастополя, аби вразити російські ракетоносії, однак операція провалилась через Ілона Маска. Він відключив зв'язок для українських спецпризначенців та відмовився його відновлювати на прохання української влади.

"Ніч з 16 на 17 вересня 2022 року. Перша в історії світових воєн група надводних дронів наближається до Севастополя. У захищеному бункері за просуванням цих бортів напружено стежать голова Служби безпеки України Василь Малюк і командувач Військово-морських сил віцеадмірал Олексій Неїжпапа. З ними ж перебувають віцепрем'єр Михайло Федоров та ідеолог всієї програми надводних дронів бригадний генерал військової контррозвідки СБУ з позивним "Хантер". Члени команди розробників, надіючись вразити російські ракетоносії, ведуть українські дрони в саме серце Чорноморського флоту Російської Федерації — в Севастопольську бухту", — йдеться у повідомленні.

Генерал з позивним "Хантер" наголосив, що це були перші зразки такого озброєння взагалі, і частина з них втопилися в морі або самопідірвалась. Водночас п'ять бортів, кожен із яких ніс по 108 кілограмів тротилу, таки пробилися через хвилі й наближалися до Севастополя.

"70 кілометрів нам залишалось до фрегата "Адмірал Макаров". Всі в напруженні, що от ми його атакуємо. І тут – нам вирубають зв'язок. Ілон Маск виключив "Старлінки", через які ми керували дронами", — розповідає один з учасників тієї першої операції.

Зазначається, що бажна ціль, яку хотіла уразити СБУ залишалась за годину ходу, але Ілон Маск вирішив інакше. Попри прохання міністра цифрової трансформації Михайло Федорова, мільярдер не погоджувався відновити зв'язок. Він апелював тим, що це, мовляв, приватна компанія.

Попри це "Адмірал Макаров" недовго залишався стояти неушкодженим в Севастополі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у порту Севастополя пролунали вибухи. Згідно з заявами Міноборони РФ, було знищено фрегат "Адмірал Макаров" та пошкоджено ще два кораблі. Відомо, що всі вони були носіями ракет "Калібр".

Також ми писали, що у мережі оприлюднили перше фото пошкодженого російського ракетного корабля "Самум". Його напередодні атакував дрон СБУ "Морський малюк".

Додамо, Служба безпеки України використовує морський дрон власного виробництва Sea Baby для атак по російських об'єктах. Стало відомо, що він не тільки несе вибухівку, але й має вогнеметну систему.