Илон Маск отключил связь перед важной операцией СБУ в Черном море, — СМИ

Миллиардер Илон Маск. Фото: Wikimedia Commons

В ночь с 16 на 17 сентября 2022 года первая в истории мировых войн группа надводных дронов приближалась к Севастополю. Целью этой спецоперации было поразить российские ракетоносители, однако за несколько километров до цели Илон Маск отключил "Старлинки", через которые спецназовцы управляли дронами.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на одного из участников той первой операции.

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Собеседник УП рассказал, что в сентябре группа надводных дронов приближалась к Севастополю, чтобы поразить российские ракетоносители, однако операция провалилась через Илона Маска. Он отключил связь для украинских спецназовцев и отказался его восстанавливать по просьбе украинской власти.

"Ночь с 16 на 17 сентября 2022 года. Первая в истории мировых войн группа надводных дронов приближается к Севастополю. В защищенном бункере за продвижением этих бортов напряженно следят председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижапа. С ними же находятся вице-премьер Михаил Федоров и идеолог всей программы надводных дронов бригадный генерал военной контрразведки СБУ с позывным "Хантер". Члены команды разработчиков, надеясь поразить российские ракетоносители, ведут украинские дроны в самое сердце Черноморского флота Российской Федерации — в Севастопольскую бухту", — в Севастопольскую бухту в сообщении.

Генерал с позывным "Хантер" подчеркнул, что это были первые образцы такого вооружения вообще, и часть из них утопилась в море или самовзорвалась. В то же время пять бортов, каждый из которых нес по 108 килограммов тротила, пробились через волны и приближались к Севастополю.

"70 километров нам оставалось до фрегата "Адмирал Макаров". Все в напряжении, что вот мы его атакуем. И тут — нам вырубят связь. Илон Маск исключил "Старлинки", через которые мы управляли дронами", — рассказывает один из участников этой первой операции.

Отмечается, что желанная цель, которую хотела поразить СБУ, оставалась за час хода, но Илон Маск решил иначе. Несмотря на просьбу министра цифровой трансформации Михаила Федорова, миллиардер не соглашался восстановить связь. Он апеллировал тем, что это, мол, частная компания.

Несмотря на это, "Адмирал Макаров" недолго оставался стоять невредимым в Севастополе.

Напомним, в октябре 2022 года в порту Севастополя раздались взрывы. Согласно заявлениям Минобороны РФ, был уничтожен фрегат "Адмирал Макаров" и повреждены еще два корабля. Известно, что все они являлись носителями ракет "Калибр".

Также мы писали, что в сети обнародовали первое фото поврежденного российского ракетного корабля "Самум". Его накануне атаковал дрон СБУ "Морской малыш".

Добавим, Служба безопасности Украины использует морской дрон собственного производства Sea Baby для атак по российским объектам. Стало известно, что он не только несет взрывчатку, но и имеет огнеметную систему.