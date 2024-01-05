Маск зробив черговий "реверанс" у бік Росії, порадивши ніколи в неї не вторгатися

Власник мережі X ілон Маск. Фото: Reuters

Мільярдер та підприємець Ілон Маск прокоментував на платформі Х мем, який висміює рішення Наполеона розпочати війну з Росією посеред року. Як відомо, це призвело до того, що за кілька місяців французька армія потерпала від суворих зимових морозів. Маск зазначив, що вторгатися в Росію завжди є поганою ідеєю.

Про це Маск написав у кометарі в соціальній мережі X, власником якої є він сам.

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Маск про вторгнення до Росії

"Наполеон був не таким розумним", — написав користувач, коментуючи мем.

На це Маск натякнув, що на Росію не слід нападати в будь-яку пору року.

"Просто не вторгайтеся в Росію. Це не гарна ідея будь-коли", — написав Маск.

Це далеко не перший "реверанс" Маска у бік Росії. Раніше він закликав пожертвувати цілісністю України, щоб уникнути Третьої світової війни.

Раніше ми повідомляли, що в ніч з 16 на 17 вересня 2022 року перша в історії світових воєн група надводних дронів наближалась до Севастополя. Метою цієї спецоперації було вразити російські ракетоносії, однак за декілька кілометрів до цілі Ілон Маск виключив "Старлінки", через які спецпризначенці керували дронами.

Нагадуємо, що у Службі безпеки України прокоментували заяву мільярдера Ілона Маска щодо американського блогера Гонсало Ліра, якого заарештували в Україні. Представники спецслужби акцентували на неправомірних діях громадянина США, який виправдовував російську агресію і розповсюджував проросійські тези у своїх соціальних мережах.