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Главная Новости дня Маси Найем: Ирина Мудра освобождена из-под стражи и находится дома

Маси Найем: Ирина Мудра освобождена из-под стражи и находится дома

Ua ru
8 октября 2026 21:18
Эксклюзив
Найем: Ирина Мудрая вышла из-под стражи и находится дома
Бывшая заместительница главы Офиса президента Украины Ирина Мудра. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемая бывшая заместительница главы Офиса президента Ирина Мудра вышла из-под стражи и в настоящее время находится дома. Информацию об освобождении из-под стражи подтвердил ее адвокат Маси Найем. Ранее стало известно, что за нее внесли полную сумму залога.

Об этом Найем сообщил в эфире Вечір.LIVE.

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Ирина Мудра вышла из-под стражи

На вопрос ведущего "Вечір.LIVE" Павла Ковальчука о местонахождении подозреваемой Маси Найем ответил, что Ирина Мудра больше не находится под стражей и находится дома.

"Она вышла из-под стражи, сейчас она находится дома", — отметил адвокат.

Что известно о деле Ирины Мудрой

Судебное разбирательство по делу Ирины Мудрой началось 21 августа. Следующие заседания состоялись 24 и 25 августа.

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25 августа ВАКС избрал бывшей заместительнице главы Офиса Президента меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней. В то же время суд определил альтернативу в виде залога в размере 20 млн гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, за Ирину Мудрую внесли полную сумму залога в размере 20 млн гривен. Средства были внесены в четверг, 8 октября.

Также Новини.LIVE сообщали, что ранее адвокат Ирины Мудрой заявлял о проблемах с переводом средств на казначейский счет ВАКС для внесения залога. По его словам, платежи не проходили даже на небольшие суммы, а банки называли различные причины отказа.

суд залог ВАКС подозрение Ирина Мудрая
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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