Масі Найєм: Ірина Мудра вийшла з-під варти та перебуває вдома
Підозрювана ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла з-під варти та наразі перебуває вдома. Інформацію про звільнення з-під варти в підтвердив її адвокат Масі Найєм. Раніше стало відомо, що за неї внесли повну суму застави.
Про це Найєм повідомив в ефірі Вечір.LIVE.
Ірина Мудра вийшла з-під варти
На питання ведучого Вечір.LIVE Павла Ковальчука щодо місцезнаходження підозрюваної Масі Найєм відповів, що Ірина Мудра більше не перебуває під вартою та знаходиться вдома.
"Вона вийшла з-під варти, наразі вона перебуває вдома", — зазначив адвокат.
Що відомо про справу Ірини Мудрої
Судовий розгляд щодо Ірини Мудрої розпочався 21 серпня. Наступні засідання відбулися 24 та 25 серпня.
25 серпня ВАКС обрав ексзаступниці керівника Офісу Президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 20 млн гривень.
Як повідомляли Новини.LIVE, за Ірину Мудру внесли повну суму застави у 20 млн гривень. Кошти внесли у четвер, 8 жовтня.
Також Новини.LIVE інформували, що раніше адвокат Ірини Мудрої заявляв про проблеми з переказом коштів на казначейський рахунок ВАКС для внесення застави. За його словами, платежі не проходили навіть на невеликі суми, а банки називали різні причини відмови.