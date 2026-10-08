Найєм: Ірина Мудра вийшла з-під варти та перебуває вдома

Ексзаступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. Фото: Новини.LIVE

Підозрювана ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла з-під варти та наразі перебуває вдома. Інформацію про звільнення з-під варти в підтвердив її адвокат Масі Найєм. Раніше стало відомо, що за неї внесли повну суму застави.

Про це Найєм повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

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Ірина Мудра вийшла з-під варти

На питання ведучого Вечір.LIVE Павла Ковальчука щодо місцезнаходження підозрюваної Масі Найєм відповів, що Ірина Мудра більше не перебуває під вартою та знаходиться вдома.

"Вона вийшла з-під варти, наразі вона перебуває вдома", — зазначив адвокат.

Що відомо про справу Ірини Мудрої

Судовий розгляд щодо Ірини Мудрої розпочався 21 серпня. Наступні засідання відбулися 24 та 25 серпня.

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25 серпня ВАКС обрав ексзаступниці керівника Офісу Президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Водночас суд визначив альтернативу у вигляді застави у розмірі 20 млн гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, за Ірину Мудру внесли повну суму застави у 20 млн гривень. Кошти внесли у четвер, 8 жовтня.

Також Новини.LIVE інформували, що раніше адвокат Ірини Мудрої заявляв про проблеми з переказом коштів на казначейський рахунок ВАКС для внесення застави. За його словами, платежі не проходили навіть на невеликі суми, а банки називали різні причини відмови.