Мамулашвили: продукты можно доставить даже на самые тяжелые позиции

Мамука Мамулашвили. Фото: кадр из видео

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили заявил, что ситуация, когда бойцы на передовой остаются без продуктов и воды, абсолютно недопустима. По его словам, это полная ответственность командира и он должен сделать все, чтобы поддержать своих бойцов.

Об этом Мамулашвили заявил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 27 апреля.

Мамулашвили об обеспечении на передовой

Мамука Мамулашвили прокомментировал инцидент, который произошел в 14-й ОМБр. Воинам на передовой не поставляли продукты и воду, из-за чего они оказались на грани истощения.

"Я никогда не видел людей в таком состоянии даже на линии фронта. Я не знаю, о чем думал командир и что там реально происходило, но ребята были в худшем состоянии. То, что я увидел — этого не должно было произойти. Каждый командир должен проходить переаттестацию и понимать свою ответственность и ставить себя на место бойцов. Он добавил, что бойцы были похожи скорее на пленных, которых обменяли", — отметил военный.

Мамулашвили объяснил, что процедура обеспечения бойцов на передовой очень проста. Кроме того, продукты для защитников передают постоянно и совершенно разные, в частности, яйца, мясо, колбасу и тому подобное. Доставлять их можно даже на самые тяжелые позиции. При необходимости используют наземные дроны.

"И это в худших случаях. Я не понимаю, что произошло в этом случае (Инцидент в 14-й бригаде. — Ред.). Почему бойцы голодали на передовой — это большой секрет для меня, потому что обеспечение нормальное", — подчеркнул командир "Грузинского легиона".

Как сообщали Новини.LIVE, Мамука Мамулашвили также высказался относительно ротации. По его словам, иностранные добровольцы вообще не имеют возможности поехать на отдых домой. Они находятся на позициях длительное время, но фактически не имеют места для полноценного восстановления.

Также командир "Грузинского легиона" отметил, что долгое пребывание на позициях без отдыха имеет серьезные последствия для физического и психологического состояния военных. Особенно это касается людей, которые не имели ранее боевого опыта.