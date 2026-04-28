Головна Новини дня Мамулашвілі: продукти можна доставити навіть на найважчі позиції

Мамулашвілі: продукти можна доставити навіть на найважчі позиції

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 16:09
Мамулашвілі: продукти можна доставити навіть на найважчі позиції
Мамука Мамулашвілі. Фото: кадр з відео

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі заявив, що ситуація, коли бійці на передовій залишаються без продуктів та води, абсолютно неприпустима. За його словами, це повна відповідальність командира й він має зробити усе, аби підтримати своїх бійців.

Про це Мамулашвілі заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 27 квітня.

Мамулашвілі про забезпечення на передовій

Мамука Мамулашвілі прокоментував інцидент, який стався у 14-й ОМБр. Воїнам на передовій не постачали продукти та воду, через що вони опинилися на межі виснаження.

"Я ніколи не бачив людей в такому стані навіть на лінії фронту. Я не знаю, про що думав командир і що там реально відбувалося, але хлопці були в найгіршому стані. Те, що я побачив — цього не мало б відбутися. Кожен командир має проходити переатестацію та розуміти свою відповідальність і ставити себе на місце бійців. Він додав, що бійці були схожі швидше на полонених, яких обміняли", — зазначив військовий.

Мамулашвілі пояснив, що процедура забезпечення бійців на передовій дуже проста. Крім того, продукти для захисників передають постійно та абсолютно різні, зокрема, яйця, м'ясо, ковбасу тощо. Доставляти їх можна навіть на найважчі позиції. При необхідності використовують наземні дрони.

"І це в найгірших випадках. Я не розумію, що сталося в цьому випадку (Інцидент у 14-й бригаді. — Ред.). Чому бійці голодували на передовій — це великий секрет для мене, тому що забезпечення нормальне", — наголосив командир "Грузинського легіону".

Як повідомляли Новини.LIVE, Мамука Мамулашвілі також висловився стосовно ротації. За його словами, іноземні добровольці взагалі не мають можливості поїхати на відпочинок додому. Вони перебувають на позиціях тривалий час, але фактично не мають місця для повноцінного відновлення.

Також командир "Грузинського легіону" наголосив, що довге перебування на позиціях без перепочинку має серйозні наслідки для фізичного та психологічного стану військових. Особливо це стосується людей, які не мали раніше бойового досвіду.

забезпечення Грузинський легіон ефір Новини.LIVE Мамука Мамулашвілі
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
