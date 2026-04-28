Мамука Мамулашвілі: людина без досвіду за 30 днів в окопі скаженіє

Військовослужбовці ЗСУ на позиції. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Іноземні добровольці, які воюють на боці України, можуть перебувати на передовій значно довше, ніж передбачають стандартні підходи до ротації. Але це має серйозні наслідки для їхнього фізичного та психологічного стану. Людині надзвичайно складно без бойового досвіду перебувати у гарячій зоні бойових дій.

Про це розповів командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі висловився ексклюзивно в ефірі Вечір.LIVE.

Мамулашвілі попередив про наслідки від тривалого перебування на позиціях

Військовий зазначив, що ініціатива щодо обмеження термінів перебування на лінії зіткнення є виправданою. Він наголосив, що тривале перебування на передовій негативно впливає на стан бійців: із часом вони виснажуються та втрачають ефективність як психологічно, так і фізично.

Окремо він звернув увагу на мобілізованих військових без попереднього бойового досвіду. За його оцінкою, навіть 40 днів на передовій для таких бійців є надто великим навантаженням. Уже приблизно через місяць безперервного перебування в зоні бойових дій людина починає втрачати здатність адекватно реагувати на ситуацію, що може становити небезпеку як для неї самої, так і для підрозділу.

"Людина стає втомлена, особливо люди, які мобілізовані, у яких не було бойового досвіду до цього. І я думаю, навіть 40 днів для людини, яка мобілізувалася і потрапила на лінію фронту, то це багато. Ну, скажімо, днів 30 він може якось протриматися і бути адекватним на лінії зіткнення, а потім це вже небезпечно. Тому що для людини без досвіду це досвід, який він отримує вперше в житті. І це дуже важко, я знаю", — зазначив Мамулашвілі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про резонансну ситуацію у 14-й окремій механізованій бригаді, де військовослужбовці тривалий час утримували позиції без належного забезпечення, тож їжі та питної води бракувало. За словами бійців, їм доводилося виживати в нелюдських умовах, тоді як командування не реагувало на звернення щодо покращення логістики. Після публічного розголосу в бригаді відбулися кадрові зміни: свої посади втратили командири 14 ОМБр і десятого армійського корпусу. Ситуацію під особистий контроль взяв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, після чого були проведені масштабні перевірки по всій системі військового управління.

Паралельно Офіс військового омбудсмана виступив з ініціативою до головнокомандувача щодо встановлення чітких обмежень або скорочення термінів перебування військових на передовій. Така пропозиція зумовлена численними зверненнями бійців, які тривалий час скаржаться на відсутність визначених правил служби та відпочинку.

Окремо Мамука Малушвілі зауважив, що у добровольців "Грузинського легіону" взагалі немає нормальних відпусток та ротацій. Причиною цього є проблеми з поверненням бійців додому — їм просто нікуди їхати або є ризики переслідування з боку чинної влади Грузії.