Мамука Мамулашвили: человек без опыта за 30 дней в окопе сходит с ума

Военнослужащие ВСУ на позиции.

Иностранные добровольцы, воюющие на стороне Украины, могут находиться на передовой значительно дольше, чем предусматривают стандартные подходы к ротации. Но это имеет серьезные последствия для их физического и психологического состояния. Человеку чрезвычайно сложно без боевого опыта находиться в горячей зоне боевых действий.

Об этом рассказал командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили высказался эксклюзивно в эфире Вечір.LIVE.

Мамулашвили предупредил о последствиях от длительного пребывания на позициях

Военный отметил, что инициатива по ограничению сроков пребывания на линии соприкосновения является оправданной. Он отметил, что длительное пребывание на передовой негативно влияет на состояние бойцов: со временем они истощаются и теряют эффективность как психологически, так и физически.

Отдельно он обратил внимание на мобилизованных военных без предварительного боевого опыта. По его оценке, даже 40 дней на передовой для таких бойцов является слишком большой нагрузкой. Уже примерно через месяц непрерывного пребывания в зоне боевых действий человек начинает терять способность адекватно реагировать на ситуацию, что может представлять опасность как для него самого, так и для подразделения.

"Человек становится уставшим, особенно люди, которые мобилизованы, у которых не было боевого опыта до этого. И я думаю, даже 40 дней для человека, который мобилизовался и попал на линию фронта, то это много. Ну, скажем, дней 30 он может как-то продержаться и быть адекватным на линии соприкосновения, а потом это уже опасно. Потому что для человека без опыта это опыт, который он получает впервые в жизни. И это очень тяжело, я знаю", — отметил Мамулашвили.

Ранее Новини.LIVE сообщали о резонансной ситуации в 14-й отдельной механизированной бригаде, где военнослужащие длительное время удерживали позиции без надлежащего обеспечения, поэтому еды и питьевой воды не хватало. По словам бойцов, им приходилось выживать в нечеловеческих условиях, тогда как командование не реагировало на обращения по улучшению логистики. После публичной огласки в бригаде произошли кадровые изменения: свои должности потеряли командиры 14 ОМБр и десятого армейского корпуса. Ситуацию под личный контроль взял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, после чего были проведены масштабные проверки по всей системе военного управления.

Параллельно Офис военного омбудсмена выступил с инициативой к главнокомандующему по установлению четких ограничений или сокращению сроков пребывания военных на передовой. Такое предложение обусловлено многочисленными обращениями бойцов, которые длительное время жалуются на отсутствие определенных правил службы и отдыха.

Отдельно Мамука Малушвили отметил, что у добровольцев "Грузинского легиона" вообще нет нормальных отпусков и ротаций. Причиной этого являются проблемы с возвращением бойцов домой - им просто некуда ехать или есть риски преследования со стороны действующей власти Грузии.